В Минобразования предложили студентам учиться по субботам из-за войны
В МОН рекомендовали университетам рассмотреть возможность проведения занятий по субботам осенью 2026 года и весной 2027 года. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки руководителям высших учебных заведений относительно организации образовательного процесса. При этом решение будет приниматься руководством вузов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ.
Предложение МОН
Таким образом, Министерство образования и науки Украины предлагает высшим учебным заведениям рассмотреть возможность уплотнения графика учебного процесса, используя субботние дни осенью 2026 и весной 2027 года с возможным продлением учебного процесса летом 2027 года, за исключением студентов выпускных курсов.
При этом в Министерстве образования и науки отметили, что подобные рекомендации по организации образовательного процесса в осенне-зимний период носят не обязательный, а рекомендательный характер.
"Высшие учебные заведения в рамках своей автономии самостоятельно определяют, как организовать образовательный процесс с учетом ситуации с безопасностью, состояния энергосистемы, особенностей образовательных программ и собственной инфраструктуры", — отметили в МОН.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Юлию Гришину, количество абитуриентов в Украине не уменьшается, несмотря на войну. Количество зарегистрированных участников на НМТ остается почти на уровне прошлого года.
Также мы сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов предложил изменить условия проведения НМТ и вступительной кампании. Он считает, что необходимо давать повторную попытку для участников, более длительный срок действия сертификата и вступление дважды в год.