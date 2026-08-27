В Минобразования предложили студентам учиться по субботам из-за войны

Студенты учатся. Фото: BBC

В МОН рекомендовали университетам рассмотреть возможность проведения занятий по субботам осенью 2026 года и весной 2027 года. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки руководителям высших учебных заведений относительно организации образовательного процесса. При этом решение будет приниматься руководством вузов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ.

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Предложение МОН

Таким образом, Министерство образования и науки Украины предлагает высшим учебным заведениям рассмотреть возможность уплотнения графика учебного процесса, используя субботние дни осенью 2026 и весной 2027 года с возможным продлением учебного процесса летом 2027 года, за исключением студентов выпускных курсов.

При этом в Министерстве образования и науки отметили, что подобные рекомендации по организации образовательного процесса в осенне-зимний период носят не обязательный, а рекомендательный характер.

"Высшие учебные заведения в рамках своей автономии самостоятельно определяют, как организовать образовательный процесс с учетом ситуации с безопасностью, состояния энергосистемы, особенностей образовательных программ и собственной инфраструктуры", — отметили в МОН.

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