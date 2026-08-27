Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Міносвіти запропонували студентам вчитися по суботах через війну

У Міносвіти запропонували студентам вчитися по суботах через війну

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 07:49
У Міносвіти запропонували студентам вчитися по суботах через війну
Студенти вчаться. Фото: BBC

У МОН порекомендували університетам розглянути можливість навчання по суботах восени 2026-го та навесні 2027 року. Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки керівникам закладів вищої освіти щодо організації освітнього процесу. При цьому остаточне рішення буде за керівництвом вишів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ

Реклама

Пропозиція МОН

Таким чином, Міністерство освіти і науки України пропонує закладам вищої освіти розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени 2026 і навесні 2027 року з можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року. Але ця пропозиція не стосується здобувачів освіти випускних курсів. 

При цьому у Міністерстві освіти і науки зазачили, що подібні рекомендації щодо організації освітнього процесу в осінньо-зимовий період мають не обов'язковий, а рекомендаційний характер.

"Заклади вищої освіти в межах своєї автономії самостійно визначають, як організувати освітній процес з урахуванням безпекової ситуації, стану енергосистеми, особливостей освітніх програм та власної інфраструктури", — зазначили в МОН.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на народну депутатку Юлію Гришину, кількість абітурієнтів в Україні не зменшується попри війну. Кількість зареєстрованих учасників на НМТ залишається майже на рівні минулого року. 

Також ми повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов запропонував змінити умови проведення НМТ та вступної кампанії. Він вважає, шо необхідно давати повторну спробу для учасників, довший термін дії сертифіката та вступ двічі на рік.  

освіта МОН студенти навчання НМТ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації