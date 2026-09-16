Вступ-2026: третина абітурієнтів обрала прифронтові навчальні заклади

Студенти в університеті. Фото: КПІ

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила, що вже закінчилася друга хвиля вступу до закладів вищої освіти. За її словами, третина абітурієнтів цього року обрали для навчання прифронтові університети.

Про це Юлія Гришина ексклюзивно розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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Вступ в університети України

"Ця вступна компанія характеризується найбільшою за останні п'ять років кількості заяв, яку подавали наші абітурієнти. Тобто ми мали найбільшу кількість вступників за останні п'ять років в цьому році і найбільшу кількість заяв. Це більше як 1,2 мільйона заяв подали абітурієнти", — зазначила нардепка.

За її словами, цей показник показує, що для українських дітей залишається актуальною система вищої освіти. Це важливо для держави, аби діти не покидали країну та не їхали навчатися за кордон.

Гришина також розповіла про прифронтові університети, які наразі працюють в дуже складних умовах. Заклади мають певну підтримку від держави та підвищений коефіцієнт на вступ.

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"Ми констатуємо, що прифронтові університети продовжують тримати стрій. Вони отримали третину абітурієнтів цього року", — зазначила вона.

Попри значний попит на навчання в українських закладах вищої освіти та загалом позитивні показники, відтік молоді за кордон залишається актуальною проблемою. Нині приблизно кожен 11 український студент навчається за межами країни.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у Рівному пройшов Всеукраїнський молодіжний форум "Україна 2036. Архітектори майбутнього", учасниками якого стали близько 250 студентів із 70 українських міст. Серед учасників обговорення був і Харківський міський голова Ігор Терехов.

А Міністерство освіти і науки України запропонувало закладам вищої освіти розглянути варіант проведення навчальних занять по суботах протягом осіннього семестру 2026 року та весняного семестру 2027-го.