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Головна Новини дня Терехов: у Рівному 250 студентів обговорили майбутнє України

Терехов: у Рівному 250 студентів обговорили майбутнє України

Ua ru
9 вересня 2026 09:25
Ексклюзив
Ігор Терехов у Рівному зустрівся зі студентами з 70 міст України
Ігор Терехов на Всеукраїнському молодіжному форумі "Україна 2036. Архітектори майбутнього". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Рівному відбувся Всеукраїнський молодіжний форум "Україна 2036. Архітектори майбутнього", який об’єднав близько 250 студентів із 70 міст України. Участь у заході також взяли представники влади, бізнесу, освіти, міжнародних організацій та молодіжних рад. До обговорення долучився Харківський міський голова Ігор Терехов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова Терехова під час форуму.

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Терехов розповів про важливість діалогу з молоддю

Головною темою форуму стало майбутнє України, а також роль молодого покоління у відновленні та розвитку держави. Учасники мали можливість обговорити свої ідеї та поставити запитання представникам центральної й місцевої влади.

Ігор Терехов, який також є головою Асоціації прифронтових міст та громад, відзначив важливість такого формату спілкування.

"Дуже гарно, що молодь отримала майданчик для спілкування, майданчик для того, щоб запитати і в уряду, і в народних депутатів, і в місцевої влади, поставити гострі питання. І це дуже добре", — сказав Терехов.

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За його словами, дискусії під час форуму були змістовними та цікавими. Терехов також зазначив, що подібні зустрічі мають продовжуватися.

Хто ще взяв участь у форумі

До заходу долучилися представники керівництва Рівненської області, Міністерства молоді та спорту України, Організації Об’єднаних Націй, ЮНІСЕФ, посольства Литви, громад, бізнесу, освітніх установ та молодіжних рад.

Учасники форуму обговорювали виклики й можливості для України до 2036 року та роль молоді у формуванні майбутнього держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов розповів про зміни в роботі медичної системи міста через війну. За його словами, близько 50% медичних закладів Харкова були пошкоджені внаслідок обстрілів, а однією з проблем залишається нестача медичних працівників.

Також Новини.LIVE писали, що Ігор Терехов назвав чинний прожитковий мінімум в Україні відірваним від реальної вартості життя. Він запропонував переглянути соціальні стандарти, зокрема збільшити мінімальну заробітну плату щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію — до 6 тисяч гривень.

Рівне студенти Ігор Терехов молодь форум
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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