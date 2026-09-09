Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Терехов: у Ровном 250 студентов обсудили будущее Украины

Терехов: у Ровном 250 студентов обсудили будущее Украины

Ua ru
9 сентября 2026 09:25
Эксклюзив
Игорь Терехов встретился в Ровно со студентами из 70 городов Украины
Игорь Терехов на Всеукраинском молодежном форуме "Украина 2036. Архитекторы будущего". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В Ровно состоялся Всеукраинский молодежный форум "Украина 2036. Архитекторы будущего", который собрал около 250 студентов из 70 городов Украины. В мероприятии также приняли участие представители власти, бизнеса, образования, международных организаций и молодежных советов. К обсуждению присоединился Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Терехова во время форума.

Реклама

Терехов рассказал о важности диалога с молодёжью

Главной темой форума стало будущее Украины, а также роль молодого поколения в восстановлении и развитии государства. Участники имели возможность обсудить свои идеи и задать вопросы представителям центральной и местной власти.

Игорь Терехов, который также является председателем Ассоциации прифронтовых городов и общин, отметил важность такого формата общения.

"Очень хорошо, что молодежь получила площадку для общения, площадку для того, чтобы задать острые вопросы как правительству, так и народным депутатам, и местным властям. И это очень хорошо", — сказал Терехов.

Читайте также:

По его словам, дискуссии в ходе форума были содержательными и интересными. Терехов также отметил, что подобные встречи должны продолжаться.

Кто ещё принял участие в форуме

К мероприятию присоединились представители руководства Ровенской области, Министерства молодежи и спорта Украины, Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, посольства Литвы, общественных организаций, бизнеса, образовательных учреждений и молодежных советов.

Участники форума обсуждали вызовы и возможности для Украины до 2036 года, а также роль молодежи в формировании будущего государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, чтоИгорь Терехов рассказал об изменениях в работе медицинской системы города из-за войны. По его словам, около 50% медицинских учреждений Харькова были повреждены в результате обстрелов, а одной из проблем остается нехватка медицинских работников.

Также «Новости.LIVE» писали, что Игорь Терехов назвал действующий прожиточный минимум в Украине оторванным от реальной стоимости жизни. Он предложил пересмотреть социальные стандарты, в частности увеличить минимальную заработную плату как минимум до 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию — до 6 тысяч гривен.

Ровно студенты Игорь Терехов молодежь форум
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации