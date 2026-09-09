Игорь Терехов встретился в Ровно со студентами из 70 городов Украины

Игорь Терехов на Всеукраинском молодежном форуме "Украина 2036. Архитекторы будущего". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В Ровно состоялся Всеукраинский молодежный форум "Украина 2036. Архитекторы будущего", который собрал около 250 студентов из 70 городов Украины. В мероприятии также приняли участие представители власти, бизнеса, образования, международных организаций и молодежных советов. К обсуждению присоединился Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Терехова во время форума.

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Терехов рассказал о важности диалога с молодёжью

Главной темой форума стало будущее Украины, а также роль молодого поколения в восстановлении и развитии государства. Участники имели возможность обсудить свои идеи и задать вопросы представителям центральной и местной власти.

Игорь Терехов, который также является председателем Ассоциации прифронтовых городов и общин, отметил важность такого формата общения.

"Очень хорошо, что молодежь получила площадку для общения, площадку для того, чтобы задать острые вопросы как правительству, так и народным депутатам, и местным властям. И это очень хорошо", — сказал Терехов.

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По его словам, дискуссии в ходе форума были содержательными и интересными. Терехов также отметил, что подобные встречи должны продолжаться.

Кто ещё принял участие в форуме

К мероприятию присоединились представители руководства Ровенской области, Министерства молодежи и спорта Украины, Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, посольства Литвы, общественных организаций, бизнеса, образовательных учреждений и молодежных советов.

Участники форума обсуждали вызовы и возможности для Украины до 2036 года, а также роль молодежи в формировании будущего государства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, чтоИгорь Терехов рассказал об изменениях в работе медицинской системы города из-за войны. По его словам, около 50% медицинских учреждений Харькова были повреждены в результате обстрелов, а одной из проблем остается нехватка медицинских работников.

Также «Новости.LIVE» писали, что Игорь Терехов назвал действующий прожиточный минимум в Украине оторванным от реальной стоимости жизни. Он предложил пересмотреть социальные стандарты, в частности увеличить минимальную заработную плату как минимум до 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию — до 6 тысяч гривен.