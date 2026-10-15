Убийство Степана Бандеры 67 лет назад: как агент КГБ раскрыл тайну отравления

Памятник Степану Бандере во Львове. Фото: УНІАН

Имя Степана Бандеры остается одним из символов украинского национального движения, а во время полномасштабной войны о нем часто вспоминают и украинские военные. Лидер Организации украинских националистов погиб 15 октября 1959 года в Мюнхене, где проживал в эмиграции. Сначала обстоятельства его смерти оставались невыясненными, однако впоследствии стало известно, что к убийству был причастен агент советской спецслужбы.

Новини.LIVE рассказывают, как погиб Степан Бандера и что известно об исполнителе покушения.

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Портрет Степана Бандеры во время мероприятий, посвященных Дню Героев, в Ивано-Франковске. Фото: УНІАН

При каких обстоятельствах погиб Степан Бандера

15 октября 1959 года Степана Бандеру нашли мертвым в его квартире в Мюнхене. По свидетельствам соседей, перед этим на лестнице был слышен грохот. В ходе судебно-медицинской экспертизы в организме Бандеры обнаружили цианид — ядовитое вещество, которое впоследствии стало ключом к установлению обстоятельств его гибели.

Степан Бандера с детьми. Фото: Архив Центра исследований освободительного движения

Сначала немецкие правоохранители не могли однозначно ответить, было ли это самоубийство или преднамеренное убийство. Ситуация прояснилась лишь через два года после смерти лидера ОУН.

Кто стоял за убийством Бандеры

В 1961 году бывший агент КГБ Богдан Сташинский заявил о своей причастности к двум политическим убийствам, одно из которых было направлено против Степана Бандеры. По его показаниям, для выполнения задания он использовал специально сконструированный пистолет, распылявший ядовитое вещество.

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Согласно версии, описанной историками, Сташинский подкараулил Бандеру и выстрелил в него из устройства, содержавшего цианид. Несмотря на отравление, Бандера смог добраться до своей квартиры, где впоследствии скончался. На следующее утро исполнитель получил сообщение о смерти националистического деятеля и счел задание выполненным.

Впоследствии Сташинский рассказывал, что впервые осознал последствия своих действий, когда случайно увидел в кинохронике кадры похорон Бандеры.

"Когда я это увидел, мне показалось, что кто-то ударил меня молотком по голове. Я был ужасно напуган. Это был первый раз, когда я так непосредственно увидел последствия своего поступка", — вспоминал он в показаниях, опубликованных Украинским институтом национальной памяти.

Какое наказание получил убийца

После разоблачения Богдана Сташинского приговорили к восьми годам лишения свободы. Дальнейшая судьба бывшего агента точно неизвестна.

Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф. Во время похоронной процессии присутствующие исполнили гимн Украины.

О личности Бандеры до сих пор вспоминают в Украине

Историки обращают внимание на антиимперский характер взглядов Степана Бандеры и его готовность продолжать борьбу за украинскую независимость даже в сложных обстоятельствах. Его личность и сегодня остается частью дискуссий об украинском национальном движении и противостоянии российскому имперскому влиянию.

Справка

Цианид — это яд. Небольшое его количество может содержаться в природе в определенных пищевых продуктах, но не представлять опасности для человека. А вот из искусственного цианида изготавливают химическое оружие, которое убивает. Отравиться цианидом можно через пищу и напитки, при прикосновении к предметам, содержащим его, и при вдыхании паров.

Новини.LIVE сообщали, как выглядит могила лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф. Там установлено надгробие с крестом, а рядом размещены украинские флаги, свечи и сине-желтые ленты. Несмотря на предыдущие случаи вандализма, украинская община поддерживает место захоронения в надлежащем состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года в Польше обострилась дискуссия о чествовании Степана Бандеры и деятелей ОУН и УПА в Украине на фоне евроинтеграции. Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал не допустить вступления Украины в ЕС, пока Киев не изменит свою политику в отношении исторической памяти.