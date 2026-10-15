Убивство Степана Бандери 67 років тому: як агент КДБ розкрив таємницю отруєння

Пам’ятник Степану Бандері у Львові. Фото: УНІАН

Ім’я Степана Бандери залишається одним із символів українського національного руху, а під час повномасштабної війни його часто згадують і українські військові. Лідер Організації українських націоналістів загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені, де мешкав в еміграції. Спочатку обставини його смерті залишалися нез’ясованими, однак згодом стало відомо, що до вбивства був причетний агент радянської спецслужби.

Новини.LIVE розповідають, як загинув Степан Бандера та що відомо про виконавця замаху.

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Портрет Степана Бандери під час заходів з нагоди Дня Героїв в Івано-Франківську. Фото: УНІАН

За яких обставин загинув Степан Бандера

15 жовтня 1959 року Степана Бандеру знайшли мертвим у його помешканні в Мюнхені. За свідченнями сусідів, перед цим на сходах було чути гуркіт. Під час судово-медичного дослідження в організмі Бандери виявили ціанід — отруйну речовину, яка згодом стала ключем до встановлення обставин його загибелі.

Степан Бандера з дітьми. Фото: Архів Центру досліджень визвольного руху

Спочатку німецькі правоохоронці не мали остаточної відповіді, чи йшлося про самогубство, чи про навмисне вбивство. Ситуація прояснилася лише через два роки після смерті провідника ОУН.

Хто стояв за вбивством Бандери

У 1961 році колишній агент КДБ Богдан Сташинський заявив про свою причетність до двох політичних убивств, одне з яких було спрямоване проти Степана Бандери. За його свідченнями, для виконання завдання він використав спеціально сконструйований пістолет, який розпилював отруйну речовину.

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За версією, описаною істориками, Сташинський підстеріг Бандеру та вистрілив у нього з пристрою, що містив ціанід. Попри отруєння, Бандера зміг дістатися своєї квартири, де згодом помер. Наступного ранку виконавець отримав повідомлення про смерть націоналістичного діяча й вважав завдання завершеним.

Згодом Сташинський розповідав, що вперше усвідомив наслідки своїх дій, коли випадково побачив у кінохроніці кадри похорону Бандери.

"Коли я це побачив, мені здалося, що хтось ударив мене молотком по голові. Я був страшенно переляканий. Це було вперше, що я так безпосередньо побачив наслідки свого вчинку", — згадував він у свідченні, опублікованому Українським інститутом національної пам’яті.

Яке покарання отримав убивця

Після викриття Богдана Сташинського засудили до восьми років позбавлення волі. Подальша доля колишнього агента достеменно невідома.

Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф. Під час похоронної процесії присутні виконали гімн України.

Постать Бандери досі згадують в Україні

Історики звертають увагу на антиімперський характер поглядів Степана Бандери та його готовність продовжувати боротьбу за українську незалежність навіть у складних обставинах. Його постать і сьогодні залишається частиною дискусій про український національний рух та протистояння російському імперському впливу.

Довідка

Цианід — це отрута. Невеликий його вміст може міститися в природі в певних харчових продуктах, але не нести небезпеку людині. А от зі штучного ціаніду виготовляють хімічну зброю, яка вбиває. Отруїтися цианідом можна через їжу та напої, через дотик речей, які його містять, і вдихаючи запах.

Новини.LIVE повідомляли, який вигляд має могила лідера ОУН Степана Бандери на кладовищі Вальдфрідгоф. Там встановлено надгробок із хрестом, а поруч розміщені українські прапори, свічки та синьо-жовті стрічки. Попри попередні випадки вандалізму, українська громада підтримує місце поховання в належному стані.

Також Новини.LIVE писали, що у червні 2026 року в Польщі загострилася дискусія щодо вшанування Степана Бандери та діячів ОУН і УПА в Україні на тлі євроінтеграції. Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський закликав не допустити вступу України до ЄС, доки Київ не змінить свою політику щодо історичної пам’яті.