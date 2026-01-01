Де похований Степан Бандера та який вигляд має його могила

Як виглядає могила Степана Бандери сьогодні — фоторепортаж
Могила лідера українського націоналістичного руху, провідника ОУН/УПА Степана Бандери розташована в німецькому Мюнхені. Він похований на кладовищі Вальдфрідгоф.
На місці поховання побувала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. Який нині вигляд має могила Бандери, пропонуємо подивитися у фоторепортажі.
Бандера похований у Мюнхені — фото
Надгробок виконаний у лаконічному стилі, з хрестом і викарбуваними ім’ям та роками життя.
На могилі та поблизу неї розміщені українські прапори.
Попри те, що місце поховання неодноразово зазнавало актів вандалізму, українська громада підтримує його у належному стані.
Лідер українських націоналістів загинув від рук кілера 15 жовтня 1959 року. Проте історики дійшли висновку, що Бандера на час його вбивства нікому із радянського режиму не становив загрози.
На могилі розміщені правила поводження з цим місцем. Зокрема, не можна нічого писати, мастити та здійснювати будь-який вандалізм, тому, що за це буде кримінальна відповідальність. Також заборонено залишати їжу, оскільки це приваблює тварин.
Нагадаємо, штучний інтелект згенерував, який вигляд мав би Степан Бандера зараз.
Також ми писали, що у Львові відзначили 117-ту річницю від дня народження Бандери.
Читайте Новини.LIVE!