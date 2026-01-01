Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Як виглядає могила Степана Бандери сьогодні — фоторепортаж

Як виглядає могила Степана Бандери сьогодні — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 16:23
Де похований Степан Бандера та який вигляд має його могила
Місце поховання Степана Бандери. Фото: Новини.LIVE

Могила лідера українського націоналістичного руху, провідника ОУН/УПА Степана Бандери розташована в німецькому Мюнхені. Він похований на кладовищі Вальдфрідгоф.

На місці поховання побувала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. Який нині вигляд має могила Бандери, пропонуємо подивитися у фоторепортажі.

Реклама
Читайте також:

Бандера похований у Мюнхені — фото

могила
На надгробку Бандери викарбувані ім’я та роки життя. Фото: Новини.LIVE

Надгробок виконаний у лаконічному стилі, з хрестом і викарбуваними ім’ям та роками життя. 

могила Бандери
На могилі Бандери горять свічки. Фото: Новини.LIVE

На могилі та поблизу неї розміщені українські прапори.

Попри те, що місце поховання неодноразово зазнавало актів вандалізму, українська громада підтримує його у належному стані.

бандера Мюнхен
Синьо-жовті стрічки на кущі поблизу могили Бандери. Фото: Новини.LIVE

Лідер українських націоналістів загинув від рук кілера 15 жовтня 1959 року. Проте історики дійшли висновку, що Бандера на час його вбивства нікому із радянського режиму не становив загрози.

хрест
Могила Степана Бандери. Фото: Новини.LIVE

На могилі розміщені правила поводження з цим місцем. Зокрема, не можна нічого писати, мастити та здійснювати будь-який вандалізм, тому, що за це буде кримінальна відповідальність. Також заборонено залишати їжу, оскільки це приваблює тварин.

правила на могилі Бандери
Правила поводження на могилі Бандери. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, штучний інтелект згенерував, який вигляд мав би Степан Бандера зараз.

Також ми писали, що у Львові відзначили 117-ту річницю від дня народження Бандери.

Німеччина Степан Бандера фото УПА Мюнхен
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації