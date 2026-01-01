Де похований Степан Бандера та який вигляд має його могила

Місце поховання Степана Бандери. Фото: Новини.LIVE

Могила лідера українського націоналістичного руху, провідника ОУН/УПА Степана Бандери розташована в німецькому Мюнхені. Він похований на кладовищі Вальдфрідгоф.

На місці поховання побувала журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. Який нині вигляд має могила Бандери, пропонуємо подивитися у фоторепортажі.

Реклама

Читайте також:

Бандера похований у Мюнхені — фото

На надгробку Бандери викарбувані ім’я та роки життя. Фото: Новини.LIVE

Надгробок виконаний у лаконічному стилі, з хрестом і викарбуваними ім’ям та роками життя.

На могилі Бандери горять свічки. Фото: Новини.LIVE

На могилі та поблизу неї розміщені українські прапори.

Попри те, що місце поховання неодноразово зазнавало актів вандалізму, українська громада підтримує його у належному стані.

Синьо-жовті стрічки на кущі поблизу могили Бандери. Фото: Новини.LIVE

Лідер українських націоналістів загинув від рук кілера 15 жовтня 1959 року. Проте історики дійшли висновку, що Бандера на час його вбивства нікому із радянського режиму не становив загрози.

Могила Степана Бандери. Фото: Новини.LIVE

На могилі розміщені правила поводження з цим місцем. Зокрема, не можна нічого писати, мастити та здійснювати будь-який вандалізм, тому, що за це буде кримінальна відповідальність. Також заборонено залишати їжу, оскільки це приваблює тварин.

Правила поводження на могилі Бандери. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, штучний інтелект згенерував, який вигляд мав би Степан Бандера зараз.

Також ми писали, що у Львові відзначили 117-ту річницю від дня народження Бандери.