Степан Бандера — цікаві факти та значення для України

Провідник ОУН Степан Бандера. Фото з архіву

Провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера народився 1 січня 1909 року. Цьогоріч минає 116 років з дня уродин символу українського спротиву.

Новини.LIVE зібрали цікаві та маловідомі факти про Степана Бандеру.

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Що відомо про Степана Бандеру

Степан Бандера народився в селі Старий Угринів, нині Івано-Франківська область, у родині Андрія та Мирослави Бандер. Він був другою дитиною у сім'ї та мав ще чотири брати та три сестри.

Степан Бандера в козацькому одязі наприкінці 1920-х років. Фото: Локальна історія

Із самого малку Степан був розумною та допитливою дитиною і готував себе до боротьби: він багато молився, бив себе ланцюгом і паском, проколював шкіру голками та обливався холодною водою потайки від батьків. На його думку, це були "вправи", які мали підготувати його до тортур через його проукраїнську позицію.

Коли хлопчику виповнилося п'ять років, вчителі приходили на заняття до нього додому, адже в той час почалася Перша світова війна і школи в селі не працювали. Крім того, ще одна причина, через яку Степан навчався вдома, — ревматизм суглобів.

Однак домашню науку малий Бандера засвоїв добре і вже у вересні 1919 року успішно склав іспити і розпочав навчання у Стрийській гімназії.

Вже 1928 року він приїхав на навчання в Політехніці до Львова. Навчався на агрономічному відділенні, тоді ж паралельно вступив у підпілля ОУН. Проте вже в університеті його пріоритетом було не навчання, а національно-патріотична боротьба.

Степан Бандера під час навчання у Львові. Фото: Локальна історія

Проте Бандера так і не завершив навчання у Львівській політехніці, адже 14 червня 1934 року, в розпал випускної сесії, його заарештували. Диплому так і не отримав.

Коли він вийшов на волю, то займався просвітницькою діяльністю: їздив по селах Львівської області з лекціями і водночас виконував завдання для Української військової організації — поширював підпільні видання і був зв’язковим.

Однак уже 1936 року батька українського національного руху засудила до довічного ув'язнення польська влада. Але вже під час нападу Німеччини на Польщу 1939 року він вийшов на волю, але ненадовго, бо вже 1941 року, коли Бандера проголосив створення незалежної Української держави, німецька влада його знову заарештувала та кинула у концтабір "Заксенхаузен".

Звільнився Бандера у 1944 році. І одразу ж повернувся до діяльності в ОУН. 1946 року він зробив одну з перших своїх повоєнних світлин. На світлині він виглядає надзвичайно втомленим, навіть дещо хворобливим.

Одна із перших фотографій Бандери після виходу на волю, 1946 рік. Фото: Локальна історія

1959 року в Мюнхені Степана Бандеру вбили. Агент Радянського Союзу Богдан Сташинський застрелив борця за українську незалежність із пістолета, який був наповнений отруйним газом.

Цікаві та маловідомі факти про Степана Бандеру

Зазвичай поза політикою про Степана Бандеру пишуть небагато. Однак провідник ОУН мав дуже багато захоплень. До прикладу, він любив багато читати, напам'ять цитував Святе Письмо і "Слово о полку Ігоревім".

Крім того, він активно займався спортом. Попри свій низький зріст, 159 см, він грав у баскетбол і перемагав на змаганнях зі стрибків у висоту. Був учасником "Пласту". Ще навчаючись в гімназії, склав пластову вмілість "Плавання". Для цього потрібно було вміти плавати в одязі та роздягатись у воді, володіти принаймні чотирма стилями, зокрема кролем і брасом, стрибати й пірнати, плисти без допомоги рук, рятувати потопельників.

А серед зимових видів спорту він надавав перевагу лижам і часто вибирався зі своєю родиною в Альпи.

Бандера з дружиною і друзями в горах альпійського Арльберґа. Фото: Локальна історія

Степан Бандера з родиною та друзями в Альпах, 1959 рік. Фото: Локальна історія

Також Степан Бандера любив фотографувати та мав фотоапарат Zeiss Ikon Contessa. Їх виготовляли в Штутґарті в 14 варіантах. Бандера придбав прилад 1953 року, коли з родиною під фальшивими документами проживав у Мюнхені.

Фотоапарат Степана Бандери. Фото: Локальна історія

Крім того, провідник ОУН не був байдужим до музики та театру. У дитинстві любив грати на батьковому похідному барабані. Пізніше навчився грати на фортепіано, гітарі й мандоліні. Співав у хорі, любив патріотичні та релігійні пісні.

Коли вчився в гімназії, на канікулах у 1925 році організував у Старому Угринові аматорську театральну виставу "Сватання на Гончарівці", де зіграв пришелепкуватого Стецька.

Який вигляд мав би Степан Бандера зараз

На думку штучного інтелекту, якби Степан Бандера жив зараз, він би надавав перевагу традиційному вбранню з вишиванкою.

Сучасний Степан Бандера очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Позаду нього видніється український прапор та сучасна інфраструктура України. На руці годинник, а на куртці українська символіка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що означає прізвище Бандера та скільки його носіїв.

Також відомо, що в Україні з'явиться дитячий комікс про Бандеру. Він незабаром вийде у видавництві "Віват".