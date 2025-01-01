Степан Бандера — интересные факты и значение для Украины

Проводник ОУН Степан Бандера. Фото из архива

Руководитель Организации Украинских Националистов Степан Бандера родился 1 января 1909 года. В этом году пройдет 116 лет со дня рождения символа украинского сопротивления.

Новини.LIVE собрали интересные и малоизвестные факты о Степане Бандере.

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Что известно о Степане Бандере

Степан Бандера родился в селе Старый Угринов, ныне Ивано-Франковская область, в семье Андрея и Мирославы Бандеры. Он был вторым ребенком в семье и имел еще четыре брата и три сестры.

Степан Бандера в казацкой одежде в конце 1920-х годов. Фото: Локальная история

С самого детства Степан был умным и любознательным ребенком и готовил себя к борьбе: он много молился, бил себя цепью и ремнем, прокалывал кожу иглами и обливался холодной водой тайком от родителей. По его мнению, это были "упражнения", которые должны были подготовить его к пыткам через его проукраинскую позицию.

Когда мальчику исполнилось пять лет, учителя приходили на занятия к нему домой, ведь в то время началась Первая мировая война и школы в селе не работали. Кроме того, еще одна причина, по которой Степан учился дома, — ревматизм суставов.

Однако домашнюю науку маленький Бандера усвоил хорошо и уже в сентябре 1919 года успешно сдал экзамены и начал обучение в Стрыйской гимназии.

Уже в 1928 году он приехал на учебу в Политехнике во Львов. Учился на агрономическом отделении, тогда же параллельно поступил в подполье ОУН. Однако уже в университете его приоритетом было не обучение, а национально-патриотическая борьба.

Степан Бандера во время учебы во Львове. Фото: Локальная история

Однако Бандера так и не завершил учебу во Львовской политехнике, ведь 14 июня 1934 года, в разгар выпускной сессии, его арестовали. Диплом так и не получил.

Когда он вышел на свободу, занимался просветительской деятельностью: ездил по селам Львовской области с лекциями и одновременно выполнял задачи для Украинской военной организации — распространял подпольные издания и был связным.

Однако уже в 1936 году отца украинского национального движения приговорили к пожизненному заключению польские власти. Но уже во время нападения Германии на Польшу в 1939 году он вышел на свободу, но ненадолго, потому что уже в 1941 году, когда Бандера провозгласил создание независимого Украинского государства, немецкие власти его снова арестовали и бросили в концлагерь "Заксенхаузен".

Освободился Бандера в 1944 году. И сразу вернулся к деятельности в ОУН. В 1946 году он сделал одно из первых своих послевоенных фотографий. На фото он выглядит очень уставшим, даже несколько болезненным.

Одна из первых фотографий Бандеры после выхода на свободу, 1946 год. Фото: Локальная история

В 1959 году в Мюнхене Степана Бандеру убили. Агент Советского Союза Богдан Сташинский застрелил борца за украинскую независимость из пистолета, наполненного ядовитым газом.

Интересные и малоизвестные факты о Степане Бандере

Обычно вне политики о Степане Бандере пишут немного. Однако у руководителя ОУН было очень много увлечений. К примеру, он любил много читать, наизусть цитировал Священное Писание и "Слово о полку Игореве".

Кроме того, он активно занимался спортом. Несмотря на свой низкий рост, 159 см, он играл в баскетбол и побеждал на соревнованиях по прыжкам в высоту. Был участником "Пласта". Еще учась в гимназии, составил пластовую умелость "Плавание". Для этого нужно было уметь плавать в одежде и раздеваться в воде, владеть по крайней мере четырьмя стилями, в частности кролем и брассом, прыгать и нырять, плыть без помощи рук, спасать утопленников.

А среди зимних видов спорта он предпочитал лыжи и часто выбирался со своей семьей в Альпы.

Бандера с женой и друзьями в горах Альпийского Арльберга. Фото: Локальная история

Степан Бандера с семьей и друзьями в Альпах, 1959 год. Фото: Локальная история

Также Степан Бандера любил фотографировать и имел фотоаппарат Zeiss Ikon Contessa. Их производили в Штутгарте в 14 вариантах. Бандера приобрел прибор в 1953 году, когда с семьей под фальшивыми документами проживал в Мюнхене.

Фотоаппарат Степана Бандеры. Фото: Локальная история

Кроме того, проводник ОУН не был безразличен к музыке и театру. В детстве любил играть на отцовском походном барабане. Позже научился играть на фортепиано, гитаре и мандолине. Пел в хоре, любил патриотические и религиозные песни.

Когда учился в гимназии, на каникулах в 1925 году организовал в Старом Угринове любительское театральное представление "Сватовство на Гончаровке", где сыграл нелепого Стецька.

Как выглядел бы Степан Бандера сейчас

По мнению искусственного интеллекта, если бы Степан Бандера жил сейчас, он бы предпочитал традиционные наряды с вышиванкой.

Современный Степан Бандера глазами ИИ. Фото: Новости.

Позади него виднеется украинский флаг и современная инфраструктура Украины. На руке часы, а на куртке украинская символика.

Напомним, недавно стало известно, что означает фамилия Бандера и сколько ее носителей.

Также известно, что в Украине появится детский комикс о Бандере. Он скоро выйдет в издательстве "Виват".