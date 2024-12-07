В Україні незабаром випустять дитячий комікс про Бандеру

Історик Володимир В’ятрович. Фото: Голка

Історик Володимир В’ятрович повідомив, що в Україні створять комікс про очільника ОУН Степана Бандеру. Він буде орієнтований на дітей.

Про це В'ятрович розповів в ефірі NTA.

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Комікси про Бандеру

За словами історика, зараз готується та буде низка дитячих видань про Степана Бандеру. Підготовлені комікси про Бандеру незабаром вийдуть у видавництві "Віват", а в іншому видавництві готується дитяча біографія про нього.

"Це хороший приклад того, аби в людей була не просто позитивна оцінка Бандери, тому що він герой класної пісні. А щоб вони розуміли, чому він став героєм для багатьох українців ще за життя", — зазначив В'ятрович.

Зазначимо, що Степан Бандера — це провідник Організації українських націоналістів. Цей політичний рух утворився у 1941 році та мав на меті становлення Української Соборної Самостійної Держави, збереження й розвиток її та української нації.

Раніше стало відомо, що означає прізвище Бандера та скільки його носіїв проживають в Україні.

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