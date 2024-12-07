В Украине скоро выпустят детский комикс о Бандере

Историк Владимир Вятрович. Фото: Игла

Историк Владимир Вятрович сообщил, что в Украине создадут комикс о главе ОУН Степане Бандере. Он будет ориентирован на детей.

Об этом Вятрович рассказал в эфире NTA.

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Комиксы о Бандере

По словам историка, сейчас готовится и будет ряд детских изданий о Степане Бандере. Подготовленные комиксы о Бандере скоро выйдут в издательстве "Виват", а в другом издательстве готовится детская биография о нем.

"Это хороший пример того, чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни. А чтобы они понимали, почему он стал героем для многих украинцев еще при жизни", — отметил Вятрович.

Отметим, что Степан Бандера — это проводник Организации украинских националистов. Это политическое движение образовалось в 1941 году и имело целью становление Украинского Соборного Самостоятельного Государства, сохранение и развитие его и украинской нации.

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