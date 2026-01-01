Видео
Главная Новости дня Как выглядит могила Степана Бандеры сегодня — фоторепортаж

Как выглядит могила Степана Бандеры сегодня — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 16:23
Где похоронен Степан Бандера и как выглядит его могила
Место захоронения Степана Бандеры. Фото: Новини.LIVE

Могила лидера украинского националистического движения, проводника ОУН/УПА Степана Бандеры расположена в немецком Мюнхене. Он похоронен на кладбище Вальдфридгоф.

На месте захоронения побывала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец. Как сейчас выглядит могила Бандеры, предлагаем посмотреть в фоторепортаже.

Читайте также:

Бандера похоронен в Мюнхене — фото

могила
На надгробии Бандеры выгравированы имя и годы жизни. Фото: Новини.LIVE

Надгробие выполнено в лаконичном стиле, с крестом и выгравированными именем и годами жизни.

могила Бандери
На могиле Бандеры горят свечи. Фото: Новини.LIVE

На могиле и вблизи нее размещены украинские флаги.

Несмотря на то, что место захоронения неоднократно подвергалось актам вандализма, украинская община поддерживает его в надлежащем состоянии.

бандера Мюнхен
Сине-желтые ленты на кусте вблизи могилы Бандеры. Фото: Новини.LIVE

Лидер украинских националистов погиб от рук киллера 15 октября 1959 года. Однако историки пришли к выводу, что Бандера на время его убийства никому из советского режима не представлял угрозы.

хрест
Могила Степана Бандеры. Фото: Новини.LIVE

На могиле размещены правила обращения с этим местом. В частности, нельзя ничего писать, мазать и осуществлять любой вандализм, потому, что за это будет уголовная ответственность. Также запрещено оставлять еду, поскольку это привлекает животных.

правила на могилі Бандери
Правила поведения на могиле Бандеры. Фото: Новини.LIVE

Напомним, искусственный интеллект сгенерировал, как выглядел бы Степан Бандера сейчас.

Также мы писали, что во Львове отметили 117-ю годовщину со дня рождения Бандеры.

Германия Степан Бандера фото УПА Мюнхен
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
