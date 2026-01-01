Где похоронен Степан Бандера и как выглядит его могила

Как выглядит могила Степана Бандеры сегодня — фоторепортаж
Могила лидера украинского националистического движения, проводника ОУН/УПА Степана Бандеры расположена в немецком Мюнхене. Он похоронен на кладбище Вальдфридгоф.
На месте захоронения побывала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец. Как сейчас выглядит могила Бандеры, предлагаем посмотреть в фоторепортаже.
Бандера похоронен в Мюнхене — фото
Надгробие выполнено в лаконичном стиле, с крестом и выгравированными именем и годами жизни.
На могиле и вблизи нее размещены украинские флаги.
Несмотря на то, что место захоронения неоднократно подвергалось актам вандализма, украинская община поддерживает его в надлежащем состоянии.
Лидер украинских националистов погиб от рук киллера 15 октября 1959 года. Однако историки пришли к выводу, что Бандера на время его убийства никому из советского режима не представлял угрозы.
На могиле размещены правила обращения с этим местом. В частности, нельзя ничего писать, мазать и осуществлять любой вандализм, потому, что за это будет уголовная ответственность. Также запрещено оставлять еду, поскольку это привлекает животных.
