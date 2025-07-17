В ЕС могут выделить 100 миллиардов евро помощи Украине в рамках нового бюджета Евросоюза

100 млрд евро на помощь Украине — когда ЕС выделит эти деньги
Европейская комиссия предложила выделить Украине 100 миллиардов евро помощи из долгосрочного бюджета Европейского Союза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила именно эту сумму представляя бюджет в Брюсселе.
Об этом сообщает DW.
Когда и на что могут выделить эти деньги
Пока бюджет представлен, а не проголосован. Однако, если его примут, то Украине выделят 100 миллиардов евро на 2028-2034 годы. Общий размер европейского бюджета составит 2 триллиона евро.
Новый бюджет распределен по трем основным функциям: поддержка государств-членов, поддержка бенефициаров и бизнеса через фонд конкурентоспособности и поддержка партнеров.
ЕС подтвердил, что "серьезно относится к социальной модели Европы", зарезервировав 14 % бюджета на социальные цели. 451 млрд евро будет выделено в фонд конкурентоспособности, чтобы "объединить инвестиционные усилия в области чистых технологий, цифровых технологий, биотехнологий, обороны, космоса и продовольственной безопасности".
Ранее сообщалось, что Европа изучает возможность использования замороженных российских активов для оплаты пакета вооружений США для Украины.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку для ВСУ.
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