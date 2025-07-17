В ЕС могут выделить 100 миллиардов евро помощи Украине в рамках нового бюджета Евросоюза

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейская комиссия предложила выделить Украине 100 миллиардов евро помощи из долгосрочного бюджета Европейского Союза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила именно эту сумму представляя бюджет в Брюсселе.

Об этом сообщает DW.

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Пока бюджет представлен, а не проголосован. Однако, если его примут, то Украине выделят 100 миллиардов евро на 2028-2034 годы. Общий размер европейского бюджета составит 2 триллиона евро.

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Новый бюджет распределен по трем основным функциям: поддержка государств-членов, поддержка бенефициаров и бизнеса через фонд конкурентоспособности и поддержка партнеров.

ЕС подтвердил, что "серьезно относится к социальной модели Европы", зарезервировав 14 % бюджета на социальные цели. 451 млрд евро будет выделено в фонд конкурентоспособности, чтобы "объединить инвестиционные усилия в области чистых технологий, цифровых технологий, биотехнологий, обороны, космоса и продовольственной безопасности".

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Ранее сообщалось, что Европа изучает возможность использования замороженных российских активов для оплаты пакета вооружений США для Украины.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку для ВСУ.