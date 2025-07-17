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Головна Новини дня 100 млрд євро на допомогу Україні — коли ЄС виділить ці гроші

100 млрд євро на допомогу Україні — коли ЄС виділить ці гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 04:11
У ЄС можуть виділити 100 мільярдів євро допомоги Україні в рамках нового бюджету Євросоюзі
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Reuters

Європейська комісія запропонувала виділити Україні 100 мільярдів євро допомоги із довгострокового бюджету Європейського Союзу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила саме цю суму представляючи бюджет у Брюсселі.

Про це повідомляє DW.

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Поки що бюджет представлений, а не проголосований. Проте, якщо його приймуть, то Україні виділять 100 мільярдів євро на 2028-2034 роки. Загальний розмір європейського бюджету становитиме 2 трильйони євро. 

Новий бюджет розподілено за трьома основними функціями: підтримка держав-членів, підтримка бенефіціарів і бізнесу через фонд конкурентоспроможності та підтримка партнерів.

ЄС підтвердив, що "серйозно ставиться до соціальної моделі Європи", зарезервувавши 14 % бюджету на соціальні цілі. 451 млрд євро буде виділено до фонду конкурентоспроможності, щоб "об'єднати інвестиційні зусилля в галузі чистих технологій, цифрових технологій, біотехнологій, оборони, космосу і продовольчої безпеки".

Раніше повідомлялось, що Європа вивчає можливість використання заморожених російських активів для оплати пакета озброєнь США для України. 

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Під час зустрічі сторони обговорили  оборонну підтримку для ЗСУ.

Європейський союз Урсула фон дер Ляєн економіка допомога війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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