У ЄС можуть виділити 100 мільярдів євро допомоги Україні в рамках нового бюджету Євросоюзі

100 млрд євро на допомогу Україні — коли ЄС виділить ці гроші
Європейська комісія запропонувала виділити Україні 100 мільярдів євро допомоги із довгострокового бюджету Європейського Союзу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила саме цю суму представляючи бюджет у Брюсселі.
Про це повідомляє DW.
Коли й на що можуть виділити ці гроші
Поки що бюджет представлений, а не проголосований. Проте, якщо його приймуть, то Україні виділять 100 мільярдів євро на 2028-2034 роки. Загальний розмір європейського бюджету становитиме 2 трильйони євро.
Новий бюджет розподілено за трьома основними функціями: підтримка держав-членів, підтримка бенефіціарів і бізнесу через фонд конкурентоспроможності та підтримка партнерів.
ЄС підтвердив, що "серйозно ставиться до соціальної моделі Європи", зарезервувавши 14 % бюджету на соціальні цілі. 451 млрд євро буде виділено до фонду конкурентоспроможності, щоб "об'єднати інвестиційні зусилля в галузі чистих технологій, цифрових технологій, біотехнологій, оборони, космосу і продовольчої безпеки".
Раніше повідомлялось, що Європа вивчає можливість використання заморожених російських активів для оплати пакета озброєнь США для України.
Також повідомлялось, що Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку для ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!