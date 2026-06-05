Розкол у Трампа: республіканці в США ухвалили допомогу для України

Президент США Дональд Трамп реагує на виступи. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Нижня палата Конгресу США схвалила масштабний пакет підтримки України та нові санкції проти ключових секторів економіки Росії. Голосування стало показником серйозного розколу всередині Республіканської партії, оскільки частина конгресменів буквально пішла проти позиції Дональда Трампа та партійного керівництва, аби продемонструвати солідарність із Києвом.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

Республіканці пішли проти Трампа і підтримали допомогу Україні

Палата представників США ухвалила важливий зовнішньополітичний законопроєкт, який передбачає масштабну фінансову та оборонну підтримку України, а також введення нових жорстких санкцій проти Російської Федерації. Під час фінального голосування документ підтримали 226 конгресменів, тоді як 195 висловилися проти.

Схвалення законопроєкту, який підготував та вніс конгресмен-демократ Грегорі Мікс, стало можливим завдяки рідкісній процедурі "discharge petition" (петиція про звільнення). Організаторам вдалося зібрати 218 підписів, що дозволило винести документ на розгляд в обхід республіканського керівництва Палати, яке тривалий час блокувало будь-які ініціативи щодо допомоги Києву.

Хоча більшість представників Республіканської партії (GOP) проголосували проти, частина республіканців відкрито пішла наперекір парній дисципліні. Серед тих, хто підтримав Україну, був конгресмен Дон Бейкон із Небраски, який емоційно прокоментував свій вибір.

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Сам текст ухваленого закону містить три великі взаємопов'язані частини. По-перше, він виділяє понад 1 мільярд доларів безпосереднього грантового фінансування, яке Україна зможе витратити на закупівлю засобів безпеки та швидке відновлення критичних об'єктів. По-друге, документ відкриває для Києва кредитну лінію обсягом 8 мільярдів доларів для фінансування довгострокових оборонних замовлень. Третім став пакет нових санкційних обмежень, спрямованих на ключові сектори російської промисловості та фінансів.

Тепер доля пакета допомоги переходить до рук Сенату, де його аналітики та журналісти оцінюють дуже скептично. За інформацією агентства Associated Press, шанси на успіх у верхній палаті вкрай малі. Для подолання потенційного процедурного блокування прихильникам України необхідно переконати щонайменше 60 сенаторів, що виглядає майже нереальним без публічного схвалення з боку Дональда Трампа. Менше з тим, республіканець Браян Фіцпатрік вважає це голосування важливою моральною перемогою, яка доводить Володимиру Путіну, що Сполучені Штати все ще мають запал для допомоги, стежать за подіями і щиро вболівають за майбутнє України.

Як раніше писали Новини.LIVE, Пентагон США підтвердив фіналізацію рішення про передачу Україні 400 мільйонів доларів, які є складовою частиною федерального бюджету на 2026 фінансовий рік. Попри те, що Конгрес США своєчасно схвалив виділення зазначеної суми, весь цей час гроші залишалися невикористаними, і лише зараз американська сторона переходить до їх безпосереднього освоєння.

Тим часом Палата представників США висловила офіційне незадоволення військовою політикою Білого дому, затвердивши резолюцію, що обмежує право Дональда Трампа самостійно вести війну проти Ірану. Прийнятий акт вимагає негайного виведення збройних сил США із зони бойових дій, за винятком випадків, коли на це буде отримано легітимну згоду та мандат від Конгресу.