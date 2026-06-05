Раскол у Трампа: республиканцы в США одобрили помощь для Украины

Президент США Дональд Трамп реагирует на выступления. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Нижняя палата Конгресса США одобрила масштабный пакет поддержки Украины и новые санкции против ключевых секторов экономики России. Голосование стало показателем серьезного раскола внутри Республиканской партии, поскольку часть конгрессменов буквально пошла против позиции Дональда Трампа и партийного руководства, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

Республиканцы пошли против Трампа и поддержали помощь Украине

Палата представителей США приняла важный внешнеполитический законопроект, который предусматривает масштабную финансовую и оборонную поддержку Украины, а также введение новых жестких санкций против Российской Федерации. Во время финального голосования документ поддержали 226 конгрессменов, тогда как 195 высказались против.

Одобрение законопроекта, который подготовил и внес конгрессмен-демократ Грегори Микс, стало возможным благодаря редкой процедуре "discharge petition" (петиция об увольнении). Организаторам удалось собрать 218 подписей, что позволило вынести документ на рассмотрение в обход республиканского руководства Палаты, которое долгое время блокировало любые инициативы по помощи Киеву.

Хотя большинство представителей Республиканской партии (GOP) проголосовали против, часть республиканцев открыто пошла наперекор партийной дисциплине. Среди тех, кто поддержал Украину, был конгрессмен Дон Бейкон из Небраски, который эмоционально прокомментировал свой выбор.

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Сам текст принятого закона содержит три большие взаимосвязанные части. Во-первых, он выделяет более 1 миллиарда долларов непосредственного грантового финансирования, которое Украина сможет потратить на закупку средств безопасности и быстрое восстановление критических объектов. Во-вторых, документ открывает для Киева кредитную линию объемом 8 миллиардов долларов для финансирования долгосрочных оборонных заказов. Третьим стал пакет новых санкционных ограничений, направленных на ключевые секторы российской промышленности и финансов.

Теперь судьба пакета помощи переходит в руки Сената, где его аналитики и журналисты оценивают очень скептически. По информации агентства Associated Press, шансы на успех в верхней палате крайне малы. Для преодоления потенциального процедурного блокирования сторонникам Украины необходимо убедить не менее 60 сенаторов, что выглядит почти нереальным без публичного одобрения со стороны Дональда Трампа. Тем не менее, республиканец Брайан Фицпатрик считает это голосование важной моральной победой, которая доказывает Владимиру Путину, что Соединенные Штаты все еще имеют пыл для помощи, следят за событиями и искренне болеют за будущее Украины.

Как ранее писали Новини.LIVE, Пентагон США подтвердил финализацию решения о передаче Украине 400 миллионов долларов, которые являются составной частью федерального бюджета на 2026 финансовый год. Несмотря на то, что Конгресс США своевременно одобрил выделение указанной суммы, все это время деньги оставались неиспользованными, и лишь сейчас американская сторона переходит к их непосредственному освоению.

Тем временем Палата представителей США выразила официальное недовольство военной политикой Белого дома, утвердив резолюцию, ограничивающую право Дональда Трампа самостоятельно вести войну против Ирана. Принятый акт требует немедленного вывода вооруженных сил США из зоны боевых действий, за исключением случаев, когда на это будет получено легитимное согласие и мандат от Конгресса.