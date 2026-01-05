Керівник Офісу президента Буданов увійшов до складу РНБО, а Іващенко очолив ГУР

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський своїм указом долучив керівника Офісу президента Кирила Буданова до складу РНБО. Водночас Олег Іващенко тепер очолить ГУР.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Подробиці указу Зеленського

Указ Зеленського про нові посади Буданова та Іващенка. Фото: Скриншот

Згідно з відповідним документом №20/2026 Кирило Буданов відтепер братиме участь у засіданнях координаційного органу з питань нацбезпеки.

Одним рішенням президент провів рокіровку. Місце в Раді звільнилося за рахунок Олега Іващенка, який тепер офіційно очолить ГУР, яке раніше очолював Кирило Буданов.

Раніше Зеленський заявив, що у січні буде запуск великого перезавантаження у внутрішній політиці. Звільнення та ротації тільки починаються.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, згідно з яким СБУ тимчасово очолить начальник Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара. До цього цю посаду займав Василь Малюк.