Руководитель Офиса президента Буданов вошел в состав СНБО, а Иващенко возглавил ГУР

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом включил руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в состав СНБО. В то же время Олег Иващенко теперь возглавит ГУР.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Подробности указа Зеленского

Согласно соответствующему документу №20/2026 Кирилл Буданов отныне будет участвовать в заседаниях координационного органа по вопросам нацбезопасности.

Одним решением президент провел рокировку. Место в Совете освободилось за счет Олега Иващенко, который теперь официально возглавит ГУР, которое ранее возглавлял Кирилл Буданов.

Новость обновляется...