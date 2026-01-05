Руководитель Офиса президента Буданов вошел в состав СНБО, а Иващенко возглавил ГУР

Ротации на Банковой — новые назначения Буданова и Иващенко
Дата публикации 5 января 2026 23:13
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом включил руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в состав СНБО. В то же время Олег Иващенко теперь возглавит ГУР.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Подробности указа Зеленского
Согласно соответствующему документу №20/2026 Кирилл Буданов отныне будет участвовать в заседаниях координационного органа по вопросам нацбезопасности.
Одним решением президент провел рокировку. Место в Совете освободилось за счет Олега Иващенко, который теперь официально возглавит ГУР, которое ранее возглавлял Кирилл Буданов.
Новость обновляется...
