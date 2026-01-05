Видео
Главная Новости дня Ротации на Банковой — новые назначения Буданова и Иващенко

Ротации на Банковой — новые назначения Буданова и Иващенко

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 23:13
Руководитель Офиса президента Буданов вошел в состав СНБО, а Иващенко возглавил ГУР
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом включил руководителя Офиса президента Кирилла Буданова в состав СНБО. В то же время Олег Иващенко теперь возглавит ГУР.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Подробности указа Зеленского

Согласно соответствующему документу №20/2026 Кирилл Буданов отныне будет участвовать в заседаниях координационного органа по вопросам нацбезопасности.

Одним решением президент провел рокировку. Место в Совете освободилось за счет Олега Иващенко, который теперь официально возглавит ГУР, которое ранее возглавлял Кирилл Буданов.

Новость обновляется...

Владимир Зеленский назначение Кирилл Буданов Олег Иващенко
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
