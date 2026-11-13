Колишній Прем'єр-міністр України Микола Азаров. Фото: роcЗМІ

У Москві у п'ятницю, 13 листопада, вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок чого водія вибуховою хвилею викинуло із салону на проїжджу частину, чоловік дістав поранення. Ймовірно, авто належить колишньому прессекретарю експрем’єр-міністра України Миколи Азарова Сергію Заворотному.

Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про вибух автомобіля в Москві

У п'ятницю, 13 листопада російські ЗМІ повідомили, що у Москві вибухнула автівка, яка належить Сергію Заворотному. Відомо, що він колишній прессекретар експрем’єра України Миколи Азарова. Наразі постраждалий перебуває в лікарні. Ймовірно, вибухівка була прикріплена до нижньої частини автомобіля.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Автомобіль, що вибухнув. Фото: кадр із відео

Новини про РФ

Новини.LIVE інформували, що уранці 12 листопада під Санкт-Петербургом вибухнула автівка, за кермом якого перебував офіцер збройних сил РФ. Вибухівку розмістили внизу транспорту, та ймовірно, дистанційно керували нею під час руху.

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Ми писали, що російські ЗМІ повідомили, що у п'ятницю, 13 листопада була здійснена дронова атака на Волгоград. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших НПЗ компанії "Лукойл", а на місцевих АЗС фіксують черги за пальним.