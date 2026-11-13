Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РосЗМІ: у Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова

РосЗМІ: у Москві підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова

Ua ru
13 листопада 2026 11:30
РосЗМІ: у РФ підірвали авто колишнього прессекретаря Азарова роcЗМІ
Колишній Прем'єр-міністр України Микола Азаров. Фото: роcЗМІ

У Москві у п'ятницю, 13 листопада, вибухнув автомобіль Toyota, унаслідок чого водія вибуховою хвилею викинуло із салону на проїжджу частину, чоловік дістав поранення. Ймовірно, авто належить колишньому прессекретарю експрем’єр-міністра України Миколи Азарова Сергію Заворотному.

Про це пишуть росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про вибух автомобіля в Москві

У п'ятницю, 13 листопада російські ЗМІ повідомили, що у Москві вибухнула автівка, яка належить Сергію Заворотному. Відомо, що він колишній прессекретар експрем’єра України Миколи Азарова. Наразі постраждалий перебуває в лікарні. Ймовірно, вибухівка була прикріплена до нижньої частини автомобіля.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Автомобіль Toyota, який належить Сергію Заворотному — колишньому прессекретарю експрем’єр-міністра України Миколи Азарова. Фото: кадр із відео
Автомобіль, що вибухнув. Фото: кадр із відео

Новини про РФ

Новини.LIVE інформували, що уранці 12 листопада під Санкт-Петербургом вибухнула автівка, за кермом якого перебував офіцер збройних сил РФ. Вибухівку розмістили внизу транспорту, та ймовірно, дистанційно керували нею під час руху.

Читайте також:

Ми писали, що російські ЗМІ повідомили, що у п'ятницю, 13 листопада була здійснена дронова атака на Волгоград. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших НПЗ компанії "Лукойл", а на місцевих АЗС фіксують черги за пальним.

вибух авто Микола Азаров автомобіль Росія
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації