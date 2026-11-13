Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: росСМИ

В Москве в пятницу, 13 ноября, взорвался автомобиль Toyota, в результате чего водителя взрывной волной выбросило из салона на проезжую часть; мужчина получил ранения. Вероятно, автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергею Заворотному.

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Что известно о взрыве автомобиля в Москве

В пятницу, 13 ноября, российские СМИ сообщили, что в Москве взорвался автомобиль, принадлежащий Сергею Заворотному. Известно, что он является бывшим пресс-секретарем экс-премьера Украины Николая Азарова. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Вероятно, взрывчатка была прикреплена к нижней части автомобиля.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Взорвавшийся автомобиль. Фото: кадр из видео.

Новости о РФ

Новини.LIVE сообщали, что утром 12 ноября под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль, за рулём которого находился офицер вооружённых сил РФ. Взрывное устройство разместили под днищем машины и, предположительно, дистанционно активировали во время движения.

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