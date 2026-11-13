РосСМИ: в Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова
В Москве в пятницу, 13 ноября, взорвался автомобиль Toyota, в результате чего водителя взрывной волной выбросило из салона на проезжую часть; мужчина получил ранения. Вероятно, автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергею Заворотному.
Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрыве автомобиля в Москве
В пятницу, 13 ноября, российские СМИ сообщили, что в Москве взорвался автомобиль, принадлежащий Сергею Заворотному. Известно, что он является бывшим пресс-секретарем экс-премьера Украины Николая Азарова. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Вероятно, взрывчатка была прикреплена к нижней части автомобиля.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Новости о РФ
Новини.LIVE сообщали, что утром 12 ноября под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль, за рулём которого находился офицер вооружённых сил РФ. Взрывное устройство разместили под днищем машины и, предположительно, дистанционно активировали во время движения.
Мы писали, что российские СМИ сообщили, что в пятницу, 13 ноября, на Волгоград была совершена атака с использованием дронов. В результате этого вспыхнул масштабный пожар на одном из крупнейших НПЗ компании "Лукойл", а на местных АЗС наблюдаются очереди за топливом.