Момент вибуху машини у дворі, запис з відеокамер. Фото: росЗМІ

У селищі Шушари поблизу Санкт-Петербурга вранці, 12 листопада, стався підрив автомобіля. За кермом перебував офіцер збройних сил РФ. Вибухівку заклали під днище машини та, ймовірно, активували дистанційно під час виїзду з двору. Російські ЗМІ де-ін-де вказують, що загиблий міг бути головним штурманом ворожої авіації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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В Росії ліквідували полковника

На околицях Санкт-Петербурга пролунав вибух, внаслідок якого було знищено автомобіль із російським військовим. Інцидент трапився у селищі Шушари. За інформацією медіа "База", чоловік якраз виїжджав зі свого подвір'я та прямував на Колпінське шосе, коли під його машиною здетонував пристрій.

Видання "Фонтанка" уточнює, що вибухівку заздалегідь прикріпили безпосередньо до днища транспортного засобу. Підрив здійснили за допомогою дистанційного управління. Після інциденту російські правоохоронці повністю перекрили рух автотранспорту в напрямку Пушкіно.

Який вигляд має автомобіль після підриву. Фото: ASTRA

На місці події одразу розпочали роботу команди пожежників та слідчо-оперативні групи. Слідчий комітет офіційно відкрив кримінальне провадження за фактом вибуху.

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Від отриманих травм водій помер на місці. Спочатку надходила інформація, що під час детонації в салоні могла перебувати близька людина військового, яка нібито отримала поранення. Проте згодом журналісти оприлюднили уточнені дані, згідно з якими офіцер знаходився в машині сам.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Російські засоби масової інформації повідомляють, що загиблий мав звання полковника. На причетність ліквідованого до військово-повітряних сил РФ вказують специфічні публікації у місцевих пабліках.

Повідомлення про підрив авто в російській спільноті для пілотів. Фото: скриншот

Заголовок

Згодом в деяких ЗМІ уточнили, що в машині справді був військовослужбовець. За деякими даними, в автомобілі перебував головний штурман 6-ї армії ВПС і ППО російських збройних сил.

Смертельний підрив машини з полковником трапився лише за п'ятсот метрів від місця аналогічного замаху, що стався кілька місяців тому. Наприкінці серпня у цьому ж районі невідомі підірвали автомобіль іншого російського військовослужбовця просто під час руху.

Тоді сам водій загинув на місці, а його дружина отримала важкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення.

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