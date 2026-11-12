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Главная Новости дня Под Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником

Под Петербургом взорвали автомобиль с российским полковником

Ua ru
12 ноября 2026 09:05
Взрыв автомобиля с российским военнослужащим под Санкт-Петербургом российские СМИ
Момент взрыва автомобиля во дворе, запись с камер видеонаблюдения. Фото: российские СМИ

В поселке Шушары недалеко от Санкт-Петербурга утром 12 ноября произошел взрыв автомобиля. За рулем находился офицер Вооруженных сил РФ. Взрывчатку заложили под днище машины и, вероятно, активировали дистанционно во время выезда со двора. Российские СМИ кое-где указывают, что погибший мог быть главным штурманом вражеской авиации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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В России ликвидировали полковника

На окраине Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был уничтожен автомобиль с российским военным. Инцидент произошел в поселке Шушары. По информации медиа «База», мужчина как раз выезжал со своего двора и направлялся на Колпинское шоссе, когда под его машиной взорвалось устройство.

Издание "Фонтанка" уточняет, что взрывчатку заранее прикрепили непосредственно к днищу транспортного средства. Подрыв осуществили с помощью дистанционного управления. После инцидента российские правоохранители полностью перекрыли движение автотранспорта в направлении Пушкино.

Підрив російського полковника в Шушарах
Как выглядит автомобиль после взрыва. Фото: ASTRA

На месте происшествия сразу приступили к работе команды пожарных и следственно-оперативные группы. Следственный комитет официально возбудил уголовное дело по факту взрыва.

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От полученных травм водитель скончался на месте. Сначала поступала информация, что во время детонации в салоне мог находиться близкий человек военного, который якобы получил ранения. Однако впоследствии журналисты обнародовали уточнённые данные, согласно которым офицер находился в машине один.

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Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

Российские СМИ сообщают, что погибший имел звание полковника. На причастность погибшего к военно-воздушным силам РФ указывают специфические публикации в местных пабликах.

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Сообщение о взрыве автомобиля в российском сообществе для пилотов. Фото: скриншот
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Впоследствии в некоторых СМИ уточнили, что в машине действительно находился военнослужащий. По некоторым данным, в автомобиле находился главный штурман 6-й армии ВВС и ПВО российских вооруженных сил.

Смертельный взрыв автомобиля с полковником произошел всего в пятистах метрах от места аналогичного покушения, произошедшего несколько месяцев назад. В конце августа в этом же районе неизвестные взорвали автомобиль другого российского военнослужащего прямо во время движения.

Тогда сам водитель погиб на месте, а его жена получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение.

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российские войска взрыв авто покушение Россия Петербург
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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