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Головна Новини дня АТЕШ паралізував перевезення пального на Куйбишевській залізниці

АТЕШ паралізував перевезення пального на Куйбишевській залізниці

Ua ru
12 листопада 2026 07:22
Партизани АТЕШ спалили вантажний тепловоз у російській Самарі МНС РФ
Гасіння пожежі в РФ. Фото ілюстративне: МНС РФ

Партизани руху "АТЕШ" провели диверсію в Самарі, знищивши вантажний тепловоз. Це призвело до збоїв на Куйбишевській залізниці, яка забезпечує логістику для трьох російських нафтопереробних заводів. Знищення локомотива суттєво затримує постачання пального для військ РФ на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву представників руху "АТЕШ".

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Стратегічне значення вузла

Самарський напрямок відіграє критичну роль у логістичному забезпеченні російської армії. Місцевий залізничний вузол функціонує як головний розподільчий центр, що обслуговує одразу три нафтопереробні заводи: Сизранський, Куйбишевський та Новокуйбишевський.

АТЕШ партизани
Пожежа на тепловозі. Фото: "АТЕШ"

Саме на цю станцію безперервно надходить сировина, яку видобувають на уральських та сибірських родовищах. Після процесу переробки на місцевих підприємствах звідти формують ешелони з готовим пальним, які вирушають безпосередньо до східного та південного угруповань російських збройних сил.

"Знищення тепловоза на тлі проблем із постачанням ПММ затримує доставку палива на фронт. В умовах дефіциту локомотивів це посилює дефіцит палива та заважає ЗС РФ вести активні бойові дії", — йдеться у заяві партизанів. 

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Новини.LIVE повідомляли, що у жовтні партизани відзвітували про успішну диверсію на підстанції в Ростовській області РФ, вивівши з ладу розподільну шафу. Саме це обладнання живило оборонний комбінат, де виробляють тверде ракетне паливо для ворожих РСЗВ, авіаційних комплексів та ракет різного типу.

А ще раніше, у вересні, учасники руху "АТЕШ" влаштували підпал на електропідстанції поруч із воронезьким заводом "ВЗПП-Сборка". Це підприємство критично важливе для російської оборонки, оскільки випускає мікроелектроніку для систем ППО та бойових ракет окупантів.

пожежа поїзди диверсія пальне Росія АТЕШ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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