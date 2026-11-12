Тушение пожара в РФ. Иллюстративное фото: МЧС РФ

Партизаны движения "АТЕШ" совершили диверсию в Самаре, уничтожив грузовой тепловоз. Это привело к сбоям на Куйбышевской железной дороге, которая обеспечивает логистику для трёх российских нефтеперерабатывающих заводов. Уничтожение локомотива существенно задерживает поставки топлива для войск РФ на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителей движения "АТЕШ".

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Стратегическое значение узла

Самарское направление играет критическую роль в логистическом обеспечении российской армии. Местный железнодорожный узел функционирует как главный распределительный центр, обслуживающий сразу три нефтеперерабатывающих завода: Сизранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский.

Пожар на тепловозе. Фото: «АТЕШ»

Именно на эту станцию непрерывно поступает сырье, добываемое на уральских и сибирских месторождениях. После переработки на местных предприятиях оттуда формируются эшелоны с готовым топливом, которые отправляются непосредственно в восточную и южную группировки российских вооруженных сил.

"Уничтожение тепловоза на фоне проблем с поставками ГСМ задерживает доставку топлива на фронт. В условиях дефицита локомотивов это усугубляет нехватку топлива и мешает ВС РФ вести активные боевые действия", — говорится в заявлении партизан.

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Новини.LIVE сообщали, что в октябре партизаны отчитались об успешной диверсии на подстанции в Ростовской области РФ, выведя из строя распределительный шкаф. Именно это оборудование питало оборонный комбинат, где производят твердое ракетное топливо для вражеских РСЗО, авиационных комплексов и ракет различного типа.

А ещё раньше, в сентябре, участники движения "АТЕШ" устроили поджог на электроподстанции рядом с воронежским заводом "ВЗПП-Сборка". Это предприятие имеет критически важное значение для российской оборонной промышленности, поскольку выпускает микроэлектронику для систем ПВО и боевых ракет оккупантов.