Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російські війська активізували штурми на Півдні через невиконання планів

Російські війська активізували штурми на Півдні через невиконання планів

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 20:18
Російські війська активізували штурми на Півдні через невиконання планів
Українські бійці під час навчання. Фото: Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Російські війська значно активізували свої штурми на кількох ділянках південного фронту. Ворог почав масово атакувати після того, як провалив плани із захоплення українських населених пунктів. Загарбники намагаються наздогнати втрачений час через повний зрив усіх встановлених Кремлем термінів просування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина у ефірі Ранок.LIVE.

Причини активізації російських атак

Командування армії РФ ставило перед солдатами чіткі часові рамки для взяття конкретних позицій. Проте українські захисники повністю зламали ці плани та зупинили ворожий рух уперед.

 "За даними нашої розвідки, ворог мав певні дедлайни щодо захоплення тих чи інших населених пунктів. І ці дедлайни він не виконав. Тому він посилює свою штурмову активність", — зазначив Владислав Волошин.

Ситуація на південному напрямку фронту

Посилення бойових дій окупанти готували заздалегідь саме на літній період. Зараз загарбники кидають у бої нові резерви для спроби прориву оборонних ліній Збройних Сил України.

Читайте також:

І все ж таки попри серйозний тиск, українські бригади продовжують утримувати позиції та завдавати противнику великих втрат.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російськи війська почали масово бити по цивільним авто на трасі Харків — Суми. Ворог обрав для регулярних ударів ділянку траси в районі Богодухова, розташовану неподалік від кордону з РФ. 

Також ми писали, що що у ніч проти 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під обстрілом опинилися об’єкти критичної та промислової інфраструктури міста, загинули двоє працівників одного з підприємств, декілька людей отримали важкі поранення.

російські війська війна в Україні штурм ефір Новини.LIVE
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації