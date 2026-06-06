Российские войска активизировали штурмы на Юге из-за невыполнения планов

Украинские бойцы во время учений. Фото: Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Российские войска значительно активизировали свои штурмы на нескольких участках южного фронта. Враг начал массово атаковать после того, как провалил планы по захвату украинских населенных пунктов. Захватчики пытаются догнать упущенное время из-за полного срыва всех установленных Кремлем сроков продвижения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина в эфире Ранок.LIVE.

Причины активизации российских атак

Командование армии РФ ставило перед солдатами четкие временные рамки для взятия конкретных позиций. Однако украинские защитники полностью сломали эти планы и остановили вражеское движение вперед.

"По данным нашей разведки, враг имел определенные дедлайны по захвату тех или иных населенных пунктов. И эти дедлайны он не выполнил. Поэтому он усиливает свою штурмовую активность", — отметил Владислав Волошин.

Ситуация на южном направлении фронта

Усиление боевых действий оккупанты готовили заранее именно на летний период. Сейчас захватчики бросают в бои новые резервы для попытки прорыва оборонительных линий Вооруженных Сил Украины.

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И все же несмотря на серьезное давление, украинские бригады продолжают удерживать позиции и наносить противнику большие потери.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска начали массово бить по гражданским авто на трассе Харьков - Сумы. Враг выбрал для регулярных ударов участок трассы в районе Богодухова, расположенный неподалеку от границы с РФ.

Также мы писали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под обстрелом оказались объекты критической и промышленной инфраструктуры города, погибли двое работников одного из предприятий, несколько человек получили тяжелые ранения.