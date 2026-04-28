Російські пропагандисти та терористи отримували крадену з України зброю

Слідчі дії в рамках операції "Чорна гільза".

Національна поліція України спільно з СБУ та міжнародними партнерами провела масштабну спецоперацію "Чорна гільза", ліквідувавши транскордонний канал постачання нелегальної зброї. Злочинна група забезпечувала "нагородними" арсеналами одіозних політиків та пропагандистів РФ, серед яких Дмитро Медведєв, Рамзан Кадиров, Володимир Соловйов та навіть лідери іноземних режимів — Кім Чен Ин та Башар Асад.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

Українські правоохоронці розкрили складну логістичну мережу, яка використовувалася для постачання зброї російському політичному істеблішменту та криміналітету. Як з'ясувало слідство, ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін використовував цей канал для "нагородження" осіб, які не мають законного права на володіння зброєю. Серед "лауреатів" — топпропагандисти Кремля Соловйов та Чичеріна, російські міністри Лавров і Собянін, а також актор Стівен Сігал.

Зброя надходила двома шляхами: через викрадення на тимчасово окупованих територіях України або як контрабанда зі Словаччини. Зокрема, йдеться про пістолети типу "Глок", які ввозилися як вироби під патрон Флобера, а потім перероблялися у повноцінні бойові одиниці.

Обшуки поліції. Фото: Нацполіція України

Частину фігурантів-українців було затримано на кордоні з Польщею. Завдяки створенню віртуального координаційного центру на базі Європолу, українські слідчі обмінювалися даними з міжнародними партнерами в режимі реального часу через систему SIENA.

Вилучена зброя в рамках обшуків. Фото: Нацполіція України

У квітні 2026 року відбулася друга фаза операції — понад 30 обшуків у Києві, Сумській, Закарпатській та Київській областях. В результаті було вилучено понад 90 одиниць вогнепальної зброї, 35 тисяч набоїв, артилерійські снаряди, протитанкові міни та навіть броньовик "Тигр". Зброю ховали у гаражах та спеціально облаштованих лісових схронах.

Наразі Денису Пушиліну офіційно повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Спецоперація триває, поліція ще встановлює повне коло учасників схеми, включаючи кінцевих отримувачів та посередників у країнах ЄС.

