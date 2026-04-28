Национальная полиция Украины совместно с СБУ и международными партнерами провела масштабную спецоперацию "Черная гильза", ликвидировав трансграничный канал поставки нелегального оружия. Преступная группа обеспечивала "наградными" арсеналами одиозных политиков и пропагандистов РФ, среди которых Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Владимир Соловьев и даже лидеры иностранных режимов - Ким Чен Ын и Башар Асад.

Украинские правоохранители раскрыли сложную логистическую сеть, которая использовалась для поставки оружия российскому политическому истеблишменту и криминалитету. Как выяснило следствие, главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин использовал этот канал для "награждения" лиц, не имеющих законного права на владение оружием. Среди "лауреатов" — топ-пропагандисты Кремля Соловьев и Чичерина, российские министры Лавров и Собянин, а также актер Стивен Сигал.

Оружие поступало двумя путями: через похищение на временно оккупированных территориях Украины или как контрабанда из Словакии. В частности, речь идет о пистолетах типа "Глок", которые ввозились как изделия под патрон Флобера, а затем переделывались в полноценные боевые единицы.

Часть фигурантов-украинцев была задержана на границе с Польшей. Благодаря созданию виртуального координационного центра на базе Европола, украинские следователи обменивались данными с международными партнерами в режиме реального времени через систему SIENA.

В апреле 2026 года состоялась вторая фаза операции - более 30 обысков в Киеве, Сумской, Закарпатской и Киевской областях. В результате было изъято более 90 единиц огнестрельного оружия, 35 тысяч патронов, артиллерийские снаряды, противотанковые мины и даже броневик "Тигр". Оружие прятали в гаражах и специально оборудованных лесных схронах.

Сейчас Денису Пушилину официально сообщено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. Спецоперация продолжается, полиция еще устанавливает полный круг участников схемы, включая конечных получателей и посредников в странах ЕС.

