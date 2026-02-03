У Херсоні поранені працівники комунальних підприємств

Наслідки атаки Росії по Херсонщині. Фото: Національна поліція України

На Херсонщині внаслідок серії російських атак зафіксовано загибель цивільної людини та поранення ще дев'яти мешканців області. Частина постраждалих є працівниками комунальних служб, які виконували роботу в зоні обстрілів.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Наслідки російських атак на Херсонщину

Найважчі наслідки зафіксовані у населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Протягом доби російські війська били по території області з різних видів озброєння, зокрема застосовували ствольну артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Удари припадали не по військових позиціях, а по житловій забудові та об'єктах, які забезпечують функціонування міст і селищ.

Руйнування будинку.

У Херсоні обстріли зачепили кілька районів міста. В центральній частині внаслідок артилерійського удару пошкоджено два багатоквартирні будинки, адміністративну споруду та торговельний об'єкт. Під час атаки поранення отримав 59-річний працівник комунального підприємства.

Пожежа внаслідок атаки.

Пошкодження.

Окремі удари були зафіксовані й по об'єктах комунальної інфраструктури. У Білозерці безпілотник влучив по території одного з підприємств, де працював 39-річний чоловік. Він зазнав поранень і був доправлений до лікарні. Ще один співробітник комунальної служби, 36 років, постраждав у мікрорайоні "Таврійський" після ранкової атаки ударного дрона.

Також стало відомо про загибель мирного жителя в Антонівці. За уточненими даними, ще 31 січня чоловік 40 років загинув унаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника.

Нагадаємо, Росія завдала сьогодні, 3 лютого, масованого удару дронами та ракетами по Україні Внаслідок атаки сотні тисяч українців не мають опалення та електропостачання. На російську атаку відреагував глава держави Володимир Зеленський.