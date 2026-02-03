В Херсоне ранены работники коммунальных предприятий

Последствия атаки России по Херсонщине. Фото: Национальная полиция Украины

На Херсонщине в результате серии российских атак зафиксирована гибель гражданского человека и ранения еще девяти жителей области. Часть пострадавших являются работниками коммунальных служб, которые выполняли работу в зоне обстрелов.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Реклама

Читайте также:

Последствия российских атак на Херсонщину

Самые тяжелые последствия зафиксированы в населенных пунктах Херсонского и Бериславского районов. В течение суток российские войска били по территории области из различных видов вооружения, в частности применяли ствольную артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Удары приходились не по военным позициям, а по жилой застройке и объектам, которые обеспечивают функционирование городов и поселков.

Разрушение дома. Фото: Нацполиция Украины

В Херсоне обстрелы затронули несколько районов города. В центральной части в результате артиллерийского удара повреждены два многоквартирных дома, административное здание и торговый объект. Во время атаки ранения получил 59-летний работник коммунального предприятия.

Пожар в результате атаки. Фото: Нацполиция Украины

Повреждения. Фото: Нацполиция Украины

Отдельные удары были зафиксированы и по объектам коммунальной инфраструктуры. В Белозерке беспилотник попал по территории одного из предприятий, где работал 39-летний мужчина. Он получил ранения и был доставлен в больницу. Еще один сотрудник коммунальной службы, 36 лет, пострадал в микрорайоне "Таврический" после утренней атаки ударного дрона.

Также стало известно о гибели мирного жителя в Антоновке. По уточненным данным, еще 31 января мужчина 40 лет погиб в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.

Напомним, Россия нанесла сегодня, 3 февраля, массированный удар дронами и ракетами по Украине В результате атаки сотни тысяч украинцев не имеют отопления и электроснабжения. На российскую атаку отреагировал глава государства Владимир Зеленский.