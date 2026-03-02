Росія атакувала Чернігівщину дронами — загинула жінка

Російська "Герань" знищила будинок на Чернігівщині — є загибла
Вночі, 2 березня, російський ударний безпілотник "Герань" влучив у житловий будинок у селі Сновської громади на Чернігівщині. Через пожежу загинула літня жінка.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Наслідки російської атаки дронами по Чернігівщині
Ударний безпілотник типу "Герань" влучив у будинок у селі Сновської громади, через що спалахнула пожежа. Під час цієї атаки загинула жінка старшого віку, житло повністю знищене.
Також відомо про ще один удар безпілотника в межах області. У Семенівській громаді ціллю стала інфраструктура теплопостачання — за словами керівника ОДА, дрон поцілив по об'єкту, що забезпечує подачу опалення.
Чаус навів і загальні цифри за останню добу, зазначивши, що область пережила 40 обстрілів і 67 вибухів. Він додав, що протягом тижня, попри влучання, сили оборони знищували ворожі повітряні цілі над регіоном, і навів підсумок роботи: за тиждень у небі над Чернігівщиною збили 101 ударний безпілотник
Окрім того, Росія завдала масованих атак по іншим регіонам. Так у Запорізькій області зафіксували за добу понад 800 атак.
А в Херсонській області загинули люди внаслідок бомбардувань Росії.
