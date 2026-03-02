Видео
Ночная атака в Черниговской области унесла жизнь пожилой женщины

Ночная атака в Черниговской области унесла жизнь пожилой женщины

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 11:52
Атака дронов РФ по Черниговской области — последствия и жертвы
Руины дома после попадания в него. Фото: Черниговская ОГА

Россия применила дроны по Черниговской области. Из-за атаки погибла пожилая женщина и пострадал объект энергетической инфраструктуры. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса. 

Последствия российской атаки дронами по Черниговской области

Ударный беспилотник типа "Герань" попал в дом в селе Сновской общины, из-за чего вспыхнул пожар. Во время этой атаки погибла женщина старшего возраста, жилье полностью уничтожено.

Чернігівська область обстріл
Пожар в жилом доме. Фото: ГСЧС

Также известно о еще одном ударе беспилотника в пределах области. В Семеновской громаде целью стала инфраструктура теплоснабжения — по словам руководителя ОГА, дрон попал по объекту, обеспечивающему подачу отопления.

Чернігівська область обстріли
Пожар в доме после атаки дрона. Фото: ГСЧС

Чаус привел и общие цифры за последние сутки, отметив, что область пережила 40 обстрелов и 67 взрывов. Он добавил, что в течение недели, несмотря на попадание, силы обороны уничтожали вражеские воздушные цели над регионом, и привел итог работы: за неделю в небе над Черниговщиной сбили 101 ударный беспилотник

Кроме того, Россия нанесла массированные атаки по другим регионам. Так в Запорожской области зафиксировали за сутки более 800 атак.

А в Херсонской области погибли люди в результате бомбардировок России.

смерть пожар Черниговская область обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
