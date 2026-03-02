Атака дронов РФ по Черниговской области — последствия и жертвы

Ночная атака в Черниговской области унесла жизнь пожилой женщины
Россия применила дроны по Черниговской области. Из-за атаки погибла пожилая женщина и пострадал объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Последствия российской атаки дронами по Черниговской области
Ударный беспилотник типа "Герань" попал в дом в селе Сновской общины, из-за чего вспыхнул пожар. Во время этой атаки погибла женщина старшего возраста, жилье полностью уничтожено.
Также известно о еще одном ударе беспилотника в пределах области. В Семеновской громаде целью стала инфраструктура теплоснабжения — по словам руководителя ОГА, дрон попал по объекту, обеспечивающему подачу отопления.
Чаус привел и общие цифры за последние сутки, отметив, что область пережила 40 обстрелов и 67 взрывов. Он добавил, что в течение недели, несмотря на попадание, силы обороны уничтожали вражеские воздушные цели над регионом, и привел итог работы: за неделю в небе над Черниговщиной сбили 101 ударный беспилотник
Кроме того, Россия нанесла массированные атаки по другим регионам. Так в Запорожской области зафиксировали за сутки более 800 атак.
А в Херсонской области погибли люди в результате бомбардировок России.
