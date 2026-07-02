Росіяни завдали понад 900 ударів по Запоріжжю за добу: є поранені

Рятувальник ДСНС у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Минулої доби російські окупаційні війська здійснили понад 900 атак на Запорізьку область, внаслідок чого постраждали троє цивільних мешканців. Під ворожим вогнем опинилися 48 населених пунктів регіону, що призвело до численних руйнувань інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Росія атакувала Запорізьку область з різних типів зброї

Протягом останньої доби Запорізька область перебувала під інтенсивним вогнем російських військ. Окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах регіону, внаслідок чого троє місцевих жителів отримали поранення. Російська армія застосувала весь арсенал озброєння, включаючи ракетні удари, авіацію, артилерію та сотні дронів.

Запоріжжя стало ціллю двох ворожих ракет та 16 авіаційних ударів. Окрім обласного центру, авіація ворога працювала по Комишувасі, Новомиколаївці, Новояковлівці, Григорівці, Любицькому, Верхній Терсі, Червоній Криниці, Сонячному, Мирівці, Данилівці та Новоселівці.

Найбільш масованими стали атаки безпілотних літальних апаратів, яких за добу було 652 одиниці. Вони атакували як Запоріжжя, так і низку селищ, зокрема Кушугум, Балабине, Степногірськ, Приморське, Малу Токмачку та багато інших.

Крім того, російські війська здійснили 231 артилерійський обстріл та двічі застосували реактивні системи залпового вогню по Степовому та Комишувасі. Під артилерійським вогнем опинилися Оріхів, Степногірськ, Гуляйпільське, Білогір'я та інші населені пункти. Загалом до органів влади надійшло 116 повідомлень про наслідки ворожих атак. Руйнувань зазнали житлові будинки, приватні автомобілі громадян та різноманітні об'єкти цивільної інфраструктури.

Новини.LIVE раніше інформували, що Запоріжжя продовжує зазнавати великих руйнувань через російські обстріли, які критично пошкодили житловий фонд міста. За даними в.о. міського голови Регіни Харченко, від атак постраждав кожен третій багатоквартирний будинок, а загальна кількість пошкоджених приватних осель уже перевищила 3,5 тисячі.

Остання атака КАБами по приватному сектору, що сталася 30 червня у Запоріжжі, призвела до нових жертв: одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення. Крім житлових будинків, росіяни також зруйнували місцевий заклад освіти, краєзнавчий музей та громадський простір, продовжуючи систематично знищувати інфраструктуру міста.