Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни завдали 833 удари по 43 громадах Запорізької області

Росіяни завдали 833 удари по 43 громадах Запорізької області

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 08:26
Гасіння пожежі в Запорізькій області. Фото: ДСНС Запоріжжя

Протягом доби російські війська здійснили понад вісімсот атак на населені пункти Запорізької області, внаслідок чого троє цивільних осіб отримали поранення. Під ударами ворожої авіації, артилерії та сотень безпілотників опинилися 43 міста і села регіону, включно з обласним центром.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки ударів Росії по Запорізькій області за минулу добу

За останню добу Запорізька область зазнала 833 ударів з боку російських військ. За повідомленням очільника ОВА Івана Федорова, ворог атакував 43 населені пункти регіону. На жаль, внаслідок обстрілів самого Запоріжжя та прилеглих районів поранення різного ступеня тяжкості дістали троє людей. Місцева влада зафіксувала 51 звернення щодо пошкодження приватних осель, транспортних засобів та об'єктів критичної інфраструктури.

Російські загарбники випустили 540 дронів різних модифікацій, здебільшого типу FPV. Під ударами БпЛА опинилися Запоріжжя, Комишуваха, Степногірськ, Гуляйполе, Мала Токмачка, Верхня Терса та низка інших сіл. Крім того, ворожа авіація здійснила 20 нальотів, скидаючи бомби на Малокатеринівку, Оріхів, Таврійське, Воздвижівку та ще десять населених пунктів області.

Не припинялися й атаки з наземного озброєння. Російська артилерія завдала 267 ударів по прифронтових громадах, зокрема по Залізничному, Приморському, Білогір'ю та Святопетрівці. Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню, які були спрямовані на Малу Токмачку, Гуляйпільське, Чарівне та Новоандріївку. Масштаби пошкоджень у регіоні продовжують уточнюватися.

Читайте також:

Новини.LIVE раніше писали про наслідки російських атак по Запорізькій області за добу 27-8 квітня. Тоді внаслідок атак поранення дістали четверо мирних мешканців.

Також нерідко російські війська б'ють по цивільних об'єктам. Нещодавно росіяни вдарили по звичайному автобусу з пасажирами у Запорізькому районі.

Запорізька область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації