Росіяни завдали 833 удари по 43 громадах Запорізької області

Гасіння пожежі в Запорізькій області. Фото: ДСНС Запоріжжя

Протягом доби російські війська здійснили понад вісімсот атак на населені пункти Запорізької області, внаслідок чого троє цивільних осіб отримали поранення. Під ударами ворожої авіації, артилерії та сотень безпілотників опинилися 43 міста і села регіону, включно з обласним центром.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки ударів Росії по Запорізькій області за минулу добу

За останню добу Запорізька область зазнала 833 ударів з боку російських військ. За повідомленням очільника ОВА Івана Федорова, ворог атакував 43 населені пункти регіону. На жаль, внаслідок обстрілів самого Запоріжжя та прилеглих районів поранення різного ступеня тяжкості дістали троє людей. Місцева влада зафіксувала 51 звернення щодо пошкодження приватних осель, транспортних засобів та об'єктів критичної інфраструктури.

Російські загарбники випустили 540 дронів різних модифікацій, здебільшого типу FPV. Під ударами БпЛА опинилися Запоріжжя, Комишуваха, Степногірськ, Гуляйполе, Мала Токмачка, Верхня Терса та низка інших сіл. Крім того, ворожа авіація здійснила 20 нальотів, скидаючи бомби на Малокатеринівку, Оріхів, Таврійське, Воздвижівку та ще десять населених пунктів області.

Не припинялися й атаки з наземного озброєння. Російська артилерія завдала 267 ударів по прифронтових громадах, зокрема по Залізничному, Приморському, Білогір'ю та Святопетрівці. Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню, які були спрямовані на Малу Токмачку, Гуляйпільське, Чарівне та Новоандріївку. Масштаби пошкоджень у регіоні продовжують уточнюватися.

