Россияне нанесли 833 удара по 43 громадам Запорожской области

Тушение пожара в Запорожской области. Фото: ГСЧС Запорожья

В течение суток российские войска совершили более восьмисот атак на населенные пункты Запорожской области, в результате чего трое гражданских лиц получили ранения. Под ударами вражеской авиации, артиллерии и сотен беспилотников оказались 43 города и села региона, включая областной центр.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия ударов России по Запорожской области за минувшие сутки

За последние сутки Запорожская область подверглась 833 ударам со стороны российских войск. По сообщению главы ОГА Ивана Федорова, враг атаковал 43 населенных пункта региона. К сожалению, в результате обстрелов самого Запорожья и прилегающих районов ранения различной степени тяжести получили три человека. Местные власти зафиксировали 51 обращение о повреждении частных домов, транспортных средств и объектов критической инфраструктуры.

Российские захватчики выпустили 540 дронов различных модификаций, в основном типа FPV. Под ударами БпЛА оказались Запорожье, Камышеваха, Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачка, Верхняя Терса и ряд других сел. Кроме того, вражеская авиация совершила 20 налетов, сбрасывая бомбы на Малокатериновку, Орехов, Таврическое, Воздвижевку и еще десять населенных пунктов области.

Не прекращались и атаки из наземного вооружения. Российская артиллерия нанесла 267 ударов по прифронтовым громадам, в частности по Железнодорожному, Приморскому, Белогорью и Святопетровке. Также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые были направлены на Малую Токмачку, Гуляйпольское, Чаривне и Новоандреевку. Масштабы повреждений в регионе продолжают уточняться.

Новини.LIVE ранее писали о последствиях российских атак по Запорожской области за сутки 27-8 апреля. Тогда в результате атак ранения получили четверо мирных жителей.

Также нередко российские войска бьют по гражданским объектам. Недавно россияне ударили по обычному автобусу с пассажирами в Запорожском районе.