У Запорізькому районі поранено 6-річну дитину після атаки Росії

Руїни житлового будинку після атаки. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькому районі внаслідок російської атаки постраждала 6-річна дитина. Обласна влада повідомила, що за добу по території Запорізької області припало 448 ударів, під вогнем опинилися 34 населені пункти.

Про це Новини.LIVE повідомляє посилаючись на зведення від Запорізької ОВА.

Запорізька область була під масованими обстрілами РФ

Найбільше атак припало на безпілотники. Загалом росіяни застосували проти українців 218 БпЛА різних типів, переважно FPV, били по Кушугуму, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Зеленому, Староукраїнці, Святопетрівці, Зеленому, Верхній Терсі, Добропіллю та Прилуках.

Окремо зазначається про роботу авіації. Протягом доби російські війська завдали 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Терсянці, Сергіївці, Самійлівці, Заливному, Барвинівці, Оріхову, Копаням, Загірному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Верхній Терсі, Долинці та Гіркому.

Крім того, чотири обстріли з РСЗВ були націлені по Павлівці, Новоданилівці, Лугівському та Верхній Терсі. Артилерійська складова зведення містить 206 ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Зеленому, Добропіллю та Прилуках.

Також за добу надійшло 89 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів і об'єктів інфраструктури.

Росія не припиняє атакувати Україну. У середу, 18 лютого, в Сумській області внаслідок обстрілів є пошкоджена інфраструктура та житлові будинки цивільниї. Того ж дня в Харківській області загинула жінка через російську атаку.

Тим часом Володимир Зеленський нещодавно провів спецнараду щодо стану енергетики в Україні.