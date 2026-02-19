Видео
Україна
Видео

Запорожская область пережила сутки обстрелов — ранен ребенок

Дата публикации 19 февраля 2026 08:07
Последствия обстрелов Запорожской области за сутки 19 февраля
Руины жилого дома после атаки. Фото: Запорожская ОГА

Запорожская область за сутки пережила 448 ударов по 34 населенным пунктам. В результате российской атаки на Запорожский район ранения получил 6-летний ребенок.

Об этом Новини.LIVE сообщает ссылаясь на сводку от Запорожской ОГА.

Запорожская область была под массированными обстрелами РФ

Больше всего атак пришлось на беспилотники. В общем россияне применили против украинцев 218 БпЛА различных типов, преимущественно FPV, били по Кушугуму, Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, БелогорьюЗеленом, Зеленом, Староукраинке, Святопетровке, Зеленом, Верхней Терсе, Доброполье и Прилуках.

Отдельно отмечается о работе авиации. В течение суток российские войска нанесли 20 авиационных ударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Терсянке, Сергеевке, Самойловке, Заливному, Барвиновке, Орехову, Копаням, Загорному, Волшебному, Гуляйпольскому, Воздвижевке, Верхней Терсе, Долинке и Горькому.

Кроме того, четыре обстрела из РСЗО были нацелены по Павловке, Новоданиловке, Луговскому и Верхней Терсе. Артиллерийская составляющая сводки содержит 206 ударов по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Староукраинке, Зеленому, Доброполью и Прилукам.

Также за сутки поступило 89 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Россия не прекращает атаковать Украину. В среду, 18 февраля, в Сумской области в результате обстрелов повреждена инфраструктура и жилые дома гражданских. В тот же день в Харьковской области погибла женщина из-за российской атаки.

Между тем Владимир Зеленский недавно провел спецсовещание по состоянию энергетики в Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
