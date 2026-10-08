РФ 7 жовтня 2026 року обстріляла склад Auchan

Росіяни обстріляли склад Auchan: там були продукти
У середу, 7 жовтня, армія РФ атакувала один з об'єктів мережі гіпермаркетів "Ашан" (Auchan). Під ударом опинився склад, де зберігалися свіжі продукти. Працівники компанії не постраждали.
Про це посиланням на "Ашан" повідомляє Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл
У якому населеному пункті розташований склад, який постраждав від російського удару — у компанії не повідомили. Про масштаби руйнувань і збитків теж не розповіли.
"Дякуємо нашим командам за стійкість і злагоджену роботу у складних умовах. Бережіть одне одного та не нехтуйте правилами безпеки під час повітряних тривог", — йдеться в повідомленні.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеенка повідомляв, що РФ упродовж 7 жовтня завдала ударів по трьох локаціях у Сумах. Одне із влучань було на території АЗС. Там постраждали двоє відвідувачів.
Також Новини.LIVE писав, що Кирило Буданов прокоментував масований обстріл України 7 жовтня. Унаслідок атаки десятки людей загинули, а кількість постраждалих сягнула сотні. Очільник Офісу президента України, звернувшись до російських пілотів, заявив, що їм не вдасться уникнути відповідальності.