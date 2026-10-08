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Росіяни обстріляли склад Auchan: там були продукти

Ua ru
8 жовтня 2026 05:58
РФ 7 жовтня 2026 року обстріляла склад Auchan
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

У середу, 7 жовтня, армія РФ атакувала один з об'єктів мережі гіпермаркетів "Ашан" (Auchan). Під ударом опинився склад, де зберігалися свіжі продукти. Працівники компанії не постраждали.

Про це посиланням на "Ашан" повідомляє Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл 

У якому населеному пункті розташований склад, який постраждав від російського удару — у компанії не повідомили. Про масштаби руйнувань і збитків теж не розповіли.

"Дякуємо нашим командам за стійкість і злагоджену роботу у складних умовах. Бережіть одне одного та не нехтуйте правилами безпеки під час повітряних тривог", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеенка повідомляв, що РФ упродовж 7 жовтня завдала ударів по трьох локаціях у Сумах. Одне із влучань було на території АЗС. Там постраждали двоє відвідувачів.

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Також Новини.LIVE писав, що Кирило Буданов прокоментував масований обстріл України 7 жовтня. Унаслідок атаки десятки людей загинули, а кількість постраждалих сягнула сотні. Очільник Офісу президента України, звернувшись до російських пілотів, заявив, що їм не вдасться уникнути відповідальності.

продукти обстріли Ашан війна в Україні склад
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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