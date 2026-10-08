Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне обстреляли склад Auchan: там были продукты

Россияне обстреляли склад Auchan: там были продукты

Ua ru
8 октября 2026 05:58
7 октября 2026 года Россия обстреляла склад Auchan
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

В среду, 7 октября, армия РФ атаковала один из объектов сети гипермаркетов "Ашан" (Auchan). Под ударом оказался склад, где хранились свежие продукты. Сотрудники компании не пострадали.

Об этом со ссылкой на "Ашан" сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно об обстреле

В каком населенном пункте расположен пострадавший от российского удара склад — в компании не сообщили. О масштабах разрушений и убытков тоже не рассказали.

"Благодарим наши команды за стойкость и слаженную работу в сложных условиях. Берегите друг друга и не пренебрегайте правилами безопасности во время воздушных тревог", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко сообщал, что РФ в течение 7 октября нанесла удары по трем объектам в Сумах. Одно из попаданий пришлось на территорию АЗС. Там пострадали двое посетителей.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писал, что Кирилл Буданов прокомментировал массированный обстрел Украины 7 октября. В результате атаки погибли десятки людей, а число пострадавших достигло сотни. Глава Офиса президента Украины, обратившись к российским пилотам, заявил, что им не удастся избежать ответственности.

продукты обстрелы Ашан война в Украине склад
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации