7 октября 2026 года Россия обстреляла склад Auchan

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

В среду, 7 октября, армия РФ атаковала один из объектов сети гипермаркетов "Ашан" (Auchan). Под ударом оказался склад, где хранились свежие продукты. Сотрудники компании не пострадали.

Об этом со ссылкой на "Ашан" сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле

В каком населенном пункте расположен пострадавший от российского удара склад — в компании не сообщили. О масштабах разрушений и убытков тоже не рассказали.

"Благодарим наши команды за стойкость и слаженную работу в сложных условиях. Берегите друг друга и не пренебрегайте правилами безопасности во время воздушных тревог", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко сообщал, что РФ в течение 7 октября нанесла удары по трем объектам в Сумах. Одно из попаданий пришлось на территорию АЗС. Там пострадали двое посетителей.

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