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Головна Новини дня Росіяни атакували два рятувальні катери в Чорному морі

Росіяни атакували два рятувальні катери в Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 07:17
Росіяни атакували два рятувальні катери в Чорному морі
Пошкоджений рятувальний катер. Фото: Facebook/Олексій Кулеба

Два українські рятувальні судна потрапили під удар російських військових у Чорному морі. Катери Морської пошукової служби були атаковані під час гуманітарної місії. Наразі бійці ВМС ЗСУ проводять евакуацію поранених членів екіпажів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби.

Порушення міжнародних правил безпеки на морі

Такі рятувальні судна мають спеціальний міжнародний захист під час війни. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції суворо забороняє будь-які напади на рятувальні катери, що допомогають людям на морі.

Проте Росія повністю проігнорувала правила та відкрила вогонь по екіпажах катерів.

Ризики для роботи гуманітарних коридорів

"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування РФ нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", — наголосив Олексій Кулеба.

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Україна зафіксувала цей черговий факт порушення міжнародного права з боку РФ і передасть інформацію про це партнерам для посилення тиску на країну-агресорку.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська активізували штурми на південому напрямку через невиконання дедлайнів Кремля. Перед солдатами РФ ставили чіткі часові рамки для взяття конкретних позицій. Проте українські захисники повністю зламали ці плани та зупинили ворожий рух уперед.

Також ми повідомляли, що українські дрони уразили цілі на території Росії на відстані до 1000 кілометрів. Під ударом опинилися об’єкти у районі Санкт-Петербурга, арсенали ВМФ, морська база в Кронштадті та нафтобази у Краснодарському регіоні.

ВМС Чорне море війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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