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Главная Новости дня Россияне атаковали два спасательных катера в Черном море

Россияне атаковали два спасательных катера в Черном море

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 07:17
Россияне атаковали два спасательных катера в Черном море
Поврежденный спасательный катер. Фото: Facebook/Алексей Кулеба

Два украинских спасательных судна попали под удар российских военных в Черном море. Катера Морской поисковой службы были атакованы во время гуманитарной миссии. Сейчас бойцы ВМС ВСУ проводят эвакуацию раненых членов экипажей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Алексея Кулебы.

Нарушение международных правил безопасности на море

Такие спасательные суда имеют специальную международную защиту во время войны. В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции строго запрещает любые нападения на спасательные катера, которые помогают людям на море.

Однако Россия полностью проигнорировала правила и открыла огонь по экипажам катеров.

Риски для работы гуманитарных коридоров

"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения РФ нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", — подчеркнул Алексей Кулеба.

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Украина зафиксировала этот очередной факт нарушения международного права со стороны РФ и передаст информацию об этом партнерам для усиления давления на страну-агрессора.

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска активизировали штурмы на южном направлении из-за невыполнения дедлайнов Кремля. Перед солдатами РФ ставили четкие временные рамки для взятия конкретных позиций. Однако украинские защитники полностью сломали эти планы и остановили вражеское движение вперед.

Также мы сообщали, что украинские дроны поразили цели на территории России на расстоянии до 1000 километров. Под ударом оказались объекты в районе Санкт-Петербурга, арсеналы ВМФ, морская база в Кронштадте и нефтебазы в Краснодарском регионе.

ВМС Черное море война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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