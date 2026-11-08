Російські новобранці на стрільбах. Фото: росЗМІ

У Росії поглиблюється боргова криза, яка охопила населення, підприємства та цілі галузі економіки, а влада використовує фінансові труднощі громадян для залучення до війни. Росіянам пропонують списання кредитних зобов'язань за підписання контракту з армією, тоді як заборгованість із зарплат і борги продовжують зростати.

Про це повідомило Новини.LIVE з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Російські військові на навчаннях. Фото: росЗМІ

У Росії зростають борги населення та підприємств

За даними розвідки, станом на серпень 2026 року 28% позичальників російських банків мали труднощі з обслуговуванням кредитів. Упродовж січня–вересня 33 компанії допустили технічний дефолт, причому 17 із них згодом перейшли до повноцінного дефолту.

Погіршується й ситуація з виплатою зарплат. Наприкінці вересня прострочена заборгованість перед працівниками досягла 2,539 млрд рублів. Понад 56% цієї суми становлять борги, які виникли протягом поточного року.

Зокрема, на вугільному підприємстві "Північний Кузбас" заборгованість перед 1408 працівниками перевищила 807 млн рублів.

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Фінансові труднощі торкнулися й комунальної сфери. У Краснодарському краї заборгованість теплопостачальних організацій за газ зросла на 16%.

Росіян заманюють до армії списанням боргів

За повідомленням СЗРУ, російська влада посилює примусове стягнення заборгованостей із громадян.

Із 3 жовтня 2026 року процедуру стягнення боргів за житлово-комунальні послуги перевели в режим цифрового прискорення.

При цьому пристави активно арештовують майно та вилучають автомобілі боржників.

На цьому тлі росіянам пропонують можливість позбутися кредитних зобов'язань через укладання контракту з армією. Для тих, хто уклав контракт строком від одного року, передбачене часткове списання боргів.

Повне списання без обмеження суми можливе у випадку загибелі, смерті від поранень або отримання першої групи інвалідності.

У СЗРУ вважають, що фінансові проблеми населення перетворюються на інструмент поповнення російської армії, тоді як цивільний сектор продовжує потерпати від боргів і примусових стягнень.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників нарощувати військові можливості. Він наголосив на необхідності збільшення оборонних інвестицій та продовження підтримки України. За його словами, Альянс має готуватися до російської загрози, яка може призвести до застосування статті 5.

Також Новини.LIVE писав, що НАТО розглядає можливість ударів по військових об'єктах у глибині Росії в разі нападу на країни Альянсу. Нова стратегія передбачає знищення баз, складів і підприємств, які забезпечують російську армію. Для цього союзники планують розширювати арсенали далекобійної зброї.