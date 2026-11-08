Российские новобранцы на стрельбах. Фото: российские СМИ

В России углубляется долговой кризис, охвативший население, предприятия и целые отрасли экономики, а власти используют финансовые трудности граждан для привлечения к войне. Россиянам предлагают списание кредитных обязательств за подписание контракта с армией, тогда как задолженность по зарплатам и долги продолжают расти.

Об этом сообщило Новини.LIVE со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Российские военные на учениях. Фото: росСМИ

В России растут долги населения и предприятий

По данным разведки, по состоянию на август 2026 года 28% заемщиков российских банков испытывали трудности с обслуживанием кредитов. В течение января–сентября 33 компании допустили технический дефолт, причем 17 из них впоследствии перешли к полноценному дефолту.

Ухудшается и ситуация с выплатой зарплат. В конце сентября просроченная задолженность перед работниками достигла 2,539 млрд рублей. Более 56% этой суммы составляют долги, возникшие в течение текущего года.

В частности, на угольном предприятии "Северный Кузбасс" задолженность перед 1408 работниками превысила 807 млн рублей.

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Россиян заманивают в армию списанием долгов

По сообщению СВРУ, российские власти усиливают принудительное взыскание задолженностей с граждан.

С 3 октября 2026 года процедуру взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги перевели в режим цифрового ускорения.

При этом приставы активно арестовывают имущество и изымают автомобили должников.

На этом фоне россиянам предлагают возможность избавиться от кредитных обязательств путем заключения контракта с армией. Для тех, кто заключил контракт сроком от одного года, предусмотрено частичное списание долгов.

Полное списание без ограничения суммы возможно в случае гибели, смерти от ранений или получения первой группы инвалидности.

В СВРУ считают, что финансовые проблемы населения превращаются в инструмент пополнения российской армии, тогда как гражданский сектор продолжает страдать от долгов и принудительных взысканий.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников наращивать военные возможности. Он подчеркнул необходимость увеличения оборонных инвестиций и продолжения поддержки Украины. По его словам, Альянс должен готовиться к российской угрозе, которая может привести к применению статьи 5.

Также Новини.LIVE писал, что НАТО рассматривает возможность ударов по военным объектам в глубине России в случае нападения на страны Альянса. Новая стратегия предусматривает уничтожение баз, складов и предприятий, обеспечивающих российскую армию. Для этого союзники планируют расширять арсеналы дальнобойного оружия.