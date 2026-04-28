Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія застосувала вночі по Україні дрони: 19 БпЛА влучили в цілі

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 09:45
Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 28 квітня Сили оборони України відбили повітряну атаку, під час якої ворог випустив понад 120 безпілотників різних типів. Завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних військ та підрозділів РЕБ вдалося нейтралізувати 95 ворожих цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ. 

Атака безпілотниками по Україні 28 квітня 

Починаючи з вечора 27 квітня, російські окупаційні війська розпочали масштабну атаку на територію України, застосувавши 123 ударні безпілотники. Ворог атакував із шести різних напрямків, зокрема з Курська, Орла, Шаталово, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. Серед запущених апаратів було близько 80 "Шахедів", а також дрони типів "Гербера", "Італмас" та інші безпілотники невстановленого типу.

Станом на 08:00 ранку мобільним вогневим групам та підрозділам ППО вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби 95 ворожих БпЛА. Бойова робота велася на півночі, півдні та сході країни.

null
Статистика збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Однак уникнути влучань не вдалося: зафіксовано прильоти 19 ударних дронів на 16 локаціях. Крім того, на 4 локаціях зафіксовано пошкодження через падіння уламків збитих апаратів. Військові наголошують, що станом на ранок атака ще не завершена — у повітряному просторі України досі перебувають ворожі БпЛА.

Читайте також:

Новини.LIVE писали про нову угоду між Україною та Норвегією щодо спільного виробництва українських дронів на середню дальність атаки. Виробництво оплатять коштами, які надані в рамках оборонної підтримки. 

Тим часом Росія лише нарощує частоту та інтенсивність атак по Україні. За даними Володимира Зеленського, лише впродовж минулого тижня Росія застосувала 1900 дронів

ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації