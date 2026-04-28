Росія застосувала вночі по Україні дрони: 19 БпЛА влучили в цілі

Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 28 квітня Сили оборони України відбили повітряну атаку, під час якої ворог випустив понад 120 безпілотників різних типів. Завдяки злагодженій роботі авіації, зенітних військ та підрозділів РЕБ вдалося нейтралізувати 95 ворожих цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Атака безпілотниками по Україні 28 квітня

Починаючи з вечора 27 квітня, російські окупаційні війська розпочали масштабну атаку на територію України, застосувавши 123 ударні безпілотники. Ворог атакував із шести різних напрямків, зокрема з Курська, Орла, Шаталово, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. Серед запущених апаратів було близько 80 "Шахедів", а також дрони типів "Гербера", "Італмас" та інші безпілотники невстановленого типу.

Станом на 08:00 ранку мобільним вогневим групам та підрозділам ППО вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби 95 ворожих БпЛА. Бойова робота велася на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Однак уникнути влучань не вдалося: зафіксовано прильоти 19 ударних дронів на 16 локаціях. Крім того, на 4 локаціях зафіксовано пошкодження через падіння уламків збитих апаратів. Військові наголошують, що станом на ранок атака ще не завершена — у повітряному просторі України досі перебувають ворожі БпЛА.

Читайте також:

Новини.LIVE писали про нову угоду між Україною та Норвегією щодо спільного виробництва українських дронів на середню дальність атаки. Виробництво оплатять коштами, які надані в рамках оборонної підтримки.

Тим часом Росія лише нарощує частоту та інтенсивність атак по Україні. За даними Володимира Зеленського, лише впродовж минулого тижня Росія застосувала 1900 дронів.