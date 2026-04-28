Россия применила ночью по Украине дроны: 19 БпЛА попали в цели

Боец мобильно-огневой группы. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 28 апреля Силы обороны Украины отбили воздушную атаку, во время которой враг выпустил более 120 беспилотников различных типов. Благодаря слаженной работе авиации, зенитных войск и подразделений РЭБ удалось нейтрализовать 95 вражеских целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Атака беспилотниками по Украине 28 апреля

Начиная с вечера 27 апреля, российские оккупационные войска начали масштабную атаку на территорию Украины, применив 123 ударных беспилотника. Враг атаковал с шести различных направлений, в частности из Курска, Орла, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также с временно оккупированного Крыма. Среди запущенных аппаратов было около 80 "Шахедов", а также дроны типов "Гербера", "Италмас" и другие беспилотники неустановленного типа.

По состоянию на 08:00 утра мобильным огневым группам и подразделениям ПВО удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы 95 вражеских БпЛА. Боевая работа велась на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбития дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Однако избежать попаданий не удалось: зафиксировано прилеты 19 ударных дронов на 16 локациях. Кроме того, на 4 локациях зафиксированы повреждения из-за падения обломков сбитых аппаратов. Военные отмечают, что по состоянию на утро атака еще не завершена — в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся вражеские БпЛА.

Новини.LIVE писали о новом соглашении между Украиной и Норвегией о совместном производстве украинских дронов на среднюю дальность атаки. Производство оплатят средствами, которые предоставлены в рамках оборонной поддержки.

Между тем Россия только наращивает частоту и интенсивность атак по Украине. По данным Владимира Зеленского, только в течение прошлой недели Россия применила 1900 дронов.