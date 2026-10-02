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Головна Новини дня Росія застосовує реактивні дрони: скільки збито за ніч

Росія застосовує реактивні дрони: скільки збито за ніч

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2 жовтня 2026 09:23
ППО знешкодила 88 дронів під час масованої нічної атаки 2 жовтня
Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 2 жовтня російські війська випустили 108 дронів різних типів, з яких оборонцям неба вдалося збити або подавити 88 цілей. Ворог цілив з території Росії та окупованих регіонів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані пресслужби Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Росія запускає реактивні дрони дедалі частіше

Загалом російські війська застосували для цього повітряного удару 108 безпілотних літальних апаратів, серед яких 47 одиниць були реактивними, а також дрони типу "Гербера" і спеціальні безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися одночасно з кількох різних точок. Зафіксовано, що російські повітряні цілі летіли з міст Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, окупанти використовували бази на тимчасово окупованих територіях Донецької області та захопленого Криму, звідки пуски відбувалися з району Гвардійського. 

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Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Спільними зусиллями оборонців вдалося досягти високого результату: за попередніми ранковими підрахунками, 88 ворожих безпілотників різних типів були успішно збиті вогнем або придушені засобами РЕБ.

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Попри інтенсивну роботу захисників, уникнути наслідків нападу не вдалося. Військові підтвердили, що російські засоби повітряного нападу влучили по 11 різних локаціях. Також у п'яти місцях зафіксували падіння уламків збитих ворожих апаратів.

Новини.LIVE інформували, що минулої ночі українська ППО успішно відбила ворожу атаку, знищивши низку цілей, зокрема й балістичні ракети. Володимир Зеленський окремо подякував США, Норвегії, Франції та Німеччині за оперативну передачу систем NASAMS і нових партій зенітних ракет.

Паралельно президент провів нараду з військовими та урядовцями щодо захисту критичної інфраструктури, насамперед у Києві. Учасники обговорили алгоритми реагування на обстріли, перерозподілили наявні ресурси, а також обговорили стабільне постачання ракет для ППО, боєприпасів для винищувачів F-16 та посилення стійкості регіонів.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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