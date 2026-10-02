ПВО сбила 88 дронов во время массированной ночной атаки 2 октября

Россия применяет реактивные дроны: сколько сбито за ночь
В ночь на 2 октября российские войска запустили 108 дронов различных типов, из которых защитникам неба удалось сбить или подавить 88 целей. Враг наносил удары с территории России и оккупированных регионов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы Командования Воздушных сил ВСУ.
Россия запускает реактивные дроны всё чаще
Всего российские войска применили для этого воздушного удара 108 беспилотных летательных аппаратов, среди которых 47 единиц были реактивными, а также дроны типа "Гербера" и специальные беспилотники-имитаторы "Пародия".
Запуски осуществлялись одновременно из нескольких разных точек. Зафиксировано, что российские воздушные цели летели из городов Брянск и Приморско-Ахтарск. Кроме того, оккупанты использовали базы на временно оккупированных территориях Донецкой области и захваченного Крыма, откуда пуски осуществлялись из района Гвардейского.
Совместными усилиями защитников удалось достичь высокого результата: по предварительным утренним подсчётам, 88 вражеских беспилотников различных типов были успешно сбиты огнём или подавлены средствами РЭБ.
Несмотря на интенсивную работу защитников, избежать последствий нападения не удалось. Военные подтвердили, что российские средства воздушного нападенияпоразили 11 различных локаций. Также в пяти местах зафиксировали падение обломков сбитых вражеских аппаратов.
Новини.LIVE сообщали, что прошлой ночью украинская ПВО успешно отразила вражескую атаку, уничтожив ряд целей, в том числе баллистические ракеты. Владимир Зеленский отдельно поблагодарил США, Норвегию, Францию и Германию за оперативную передачу систем NASAMS и новых партий зенитных ракет.
Параллельно президент провел совещание с военными и правительственными чиновниками по вопросам защиты критической инфраструктуры, прежде всего в Киеве. Участники обсудили алгоритмы реагирования на обстрелы, перераспределили имеющиеся ресурсы, а также обсудили стабильные поставки ракет для ПВО, боеприпасов для истребителей F-16 и укрепление устойчивости регионов.