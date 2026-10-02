ПВО сбила 88 дронов во время массированной ночной атаки 2 октября

Боец мобильно-огневой группы. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 2 октября российские войска запустили 108 дронов различных типов, из которых защитникам неба удалось сбить или подавить 88 целей. Враг наносил удары с территории России и оккупированных регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные пресс-службы Командования Воздушных сил ВСУ.

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Россия запускает реактивные дроны всё чаще

Всего российские войска применили для этого воздушного удара 108 беспилотных летательных аппаратов, среди которых 47 единиц были реактивными, а также дроны типа "Гербера" и специальные беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись одновременно из нескольких разных точек. Зафиксировано, что российские воздушные цели летели из городов Брянск и Приморско-Ахтарск. Кроме того, оккупанты использовали базы на временно оккупированных территориях Донецкой области и захваченного Крыма, откуда пуски осуществлялись из района Гвардейского.

Статистика сбитых беспилотников. Фото: ВВС ВСУ

Совместными усилиями защитников удалось достичь высокого результата: по предварительным утренним подсчётам, 88 вражеских беспилотников различных типов были успешно сбиты огнём или подавлены средствами РЭБ.

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Несмотря на интенсивную работу защитников, избежать последствий нападения не удалось. Военные подтвердили, что российские средства воздушного нападенияпоразили 11 различных локаций. Также в пяти местах зафиксировали падение обломков сбитых вражеских аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что прошлой ночью украинская ПВО успешно отразила вражескую атаку, уничтожив ряд целей, в том числе баллистические ракеты. Владимир Зеленский отдельно поблагодарил США, Норвегию, Францию и Германию за оперативную передачу систем NASAMS и новых партий зенитных ракет.

Параллельно президент провел совещание с военными и правительственными чиновниками по вопросам защиты критической инфраструктуры, прежде всего в Киеве. Участники обсудили алгоритмы реагирования на обстрелы, перераспределили имеющиеся ресурсы, а также обсудили стабильные поставки ракет для ПВО, боеприпасов для истребителей F-16 и укрепление устойчивости регионов.