Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росія витрачає надприбуток від нафти на озброєння, — Зеленський

Росія витрачає надприбуток від нафти на озброєння, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 04:11
Росія витрачає надприбуток від нафти на озброєння, - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує велику вигоду від війни на Близькому Сході. Причому надприбуток від нафти Москва використовує для озброєння та підтримки терористичних мереж. 

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News

Що сказав Зеленський з приводу доходів РФ на тлі війни в Ірані

Український лідер вважає, що глава Кремля Володимир Путін сподівається на "довгу війну на Близькому Сході". Він наголосив, що послаблення санкцій проти РФ конвертується в нові обсяги озброєнь і дестабілізує ситуацію на фронті.

"(Путін — Ред.) отримує багато вигоди від цієї війни. Якщо санації будуть зняті, Путін отримає більше грошей, набагато більше грошей, і він спрямує ці гроші на озброєння", — сказав президент.

Він зазначив, що спільні зусилля України та західних партнерів дали змогу чинити суттєвий тиск на економіку Росії. Тільки у 2026 році дефіцит бюджету склав 100 млрд доларів.

Повертаючись до Ірану, Зеленський додав, що на його думку, Росії вигідно допомагати іранцям. Він підкреслив, що Москва 100% передає Тегерану інформацію, зокрема із супутників, яку іранці використовують для атак на бази Британії, США та інших партнерів на Близькому Сході.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Зеленський в інтерв'ю з журналістами вже говорив, що Росія передає Ірану інформацію про об'єкти деяких країн, по яких Тегеран планує удари.

Також зазначимо, що Україна та ОАЕ підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки. Однак Зеленський пояснив, що документ не передбачає участі українських військ у бойових діях на Близькому Сході.

Володимир Зеленський Росія Близький Схід
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації