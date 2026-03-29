Росія витрачає надприбуток від нафти на озброєння, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує велику вигоду від війни на Близькому Сході. Причому надприбуток від нафти Москва використовує для озброєння та підтримки терористичних мереж.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на інтерв'ю глави держави для NBC News

Що сказав Зеленський з приводу доходів РФ на тлі війни в Ірані

Український лідер вважає, що глава Кремля Володимир Путін сподівається на "довгу війну на Близькому Сході". Він наголосив, що послаблення санкцій проти РФ конвертується в нові обсяги озброєнь і дестабілізує ситуацію на фронті.

"(Путін — Ред.) отримує багато вигоди від цієї війни. Якщо санації будуть зняті, Путін отримає більше грошей, набагато більше грошей, і він спрямує ці гроші на озброєння", — сказав президент.

Він зазначив, що спільні зусилля України та західних партнерів дали змогу чинити суттєвий тиск на економіку Росії. Тільки у 2026 році дефіцит бюджету склав 100 млрд доларів.

Повертаючись до Ірану, Зеленський додав, що на його думку, Росії вигідно допомагати іранцям. Він підкреслив, що Москва 100% передає Тегерану інформацію, зокрема із супутників, яку іранці використовують для атак на бази Британії, США та інших партнерів на Близькому Сході.

Також зазначимо, що Україна та ОАЕ підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки. Однак Зеленський пояснив, що документ не передбачає участі українських військ у бойових діях на Близькому Сході.