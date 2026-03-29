Россия тратит сверхприбыль от нефти на вооружение, — Зеленский

Россия тратит сверхприбыль от нефти на вооружение, — Зеленский

Дата публикации 29 марта 2026 04:11
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает большую выгоду от войны на Ближнем Востоке. Причем сверхприбыль от нефти Москва использует для вооружения и поддержки террористических сетей. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью глави государства для NBC News

Что сказал Зеленский по поводу доходов РФ на фоне войны в Иране

Украинский лидер считает, что глава Кремля Владимир Путин надеется на "долгую войну на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ослабление санкций против РФ конвертируется в новые объемы вооружений и дестабилизирует ситуацию на фронте.

"(Путин — Ред.) получает много выгоды от этой войны. Если санации будут сняты, Путин получит больше денег, гораздо больше денег, и он направит эти деньги на вооружение", — сказал президент.

Он отметил, что совместные усилия Украины и западных партнеров позволили оказать существенное давление на экономику России. Только в 2026 году дефицит бюджета составил 100 млрд долларов.

Возвращаясь к Ирану, Зеленский добавил, что по его мнению, России выгодно помогать иранцам. Он подчеркнул, что Москва 100% передает Тегерану информацию, в частности со спутников, которую иранцы используют для атак на базы Британии, США и других партнеров на Ближнем Востоке.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что Зеленский в интервью с журналистами уже говорил, что Россия передает Ирану информацию об объектах некоторых стран, по которым Тегеран планирует удары.

Также отметим, что Украина и ОАЭ подписали сделку о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Однако Зеленский пояснил, что документ не предусматривает участие украинских войск в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

